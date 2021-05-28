Завацкая повторила личный рекорд и второй раз кряду пробилась в основу Roland Garros

В финале квалификации украинка легко обыграла россиянку

Ангелина Калинина / фото - БТУ

4-я ракетка Украины Катарина Завацкая вышла в основу Roland Garros. В финале квалификации 21-летняя теннисистка обыграла Анастасию Гасанову 6:2, 6:1.

Встреча соперниц продлилась 1 час и 10 минут. Завацкая реализовала 5 шансов на брейк из 8, не допустив ни одной ошибки. Россиянка ошиблась на подаче 6 раз. Теннисистки не смогли ни разу подать навылет.

Лучшим результатом Катарины на Открытом чемпионате Франции является первый круг основы. В прошлом году украинка также успешно преодолел отборочный турнир и проиграла Кики Бертенс на старте.

Завацкая стала 5-й представительницей Украины на грунтовых кортах в Париже. Элина Свитолина, Марта Костюк и Катерина Козлова попали в основу напрямую, а 24-летняя Ангелина Калинина впервые в карьере преодолела квалификацию.