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Завацкая повторила личный рекорд и второй раз кряду пробилась в основу Roland Garros

В финале квалификации украинка легко обыграла россиянку
Теннис Grand Slam
17:51
Завацкая повторила личный рекорд и второй раз кряду пробилась в основу Roland Garros
Ангелина Калинина / фото - БТУ

4-я ракетка Украины Катарина Завацкая вышла в основу Roland Garros. В финале квалификации 21-летняя теннисистка обыграла Анастасию Гасанову 6:2, 6:1.

Встреча соперниц продлилась 1 час и 10 минут. Завацкая реализовала 5 шансов на брейк из 8, не допустив ни одной ошибки. Россиянка ошиблась на подаче 6 раз. Теннисистки не смогли ни разу подать навылет.

Лучшим результатом Катарины на Открытом чемпионате Франции является первый круг основы. В прошлом году украинка также успешно преодолел отборочный турнир и проиграла Кики Бертенс на старте.

Завацкая стала 5-й представительницей Украины на грунтовых кортах в Париже. Элина Свитолина, Марта Костюк и Катерина Козлова попали в основу напрямую, а 24-летняя Ангелина Калинина впервые в карьере преодолела квалификацию.

Антон Кривенко
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Катарина Завацкая

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