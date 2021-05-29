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Завацкая: «Предстоящий матч с Саккари трудный, но не страшный»

Украинская теннисистка – о поединке стартового раунда на Roland Garros



Теннис Grand Slam
13:44
Завацкая: «Предстоящий матч с Саккари трудный, но не страшный»
Катарина Завацкая / Фото - btu.org.ua
21-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая (№129 WTA) поделилась ожиданиями относительно предстоящего поединка стартового раунда Roland Garros против гречанки Марии Саккари (№18 WTA).

«Матч трудный, но не страшный. Интересно будет с ней сыграть. Я ни разу с ней не тренировалась, даже редко смотрела ее матчи, но я понимаю, чего ожидать. Если меня поставят на центральный корт, то родители обязательно приедут посмотреть мою игру. Здесь у нас большая команда из академии, так как много теннисистов из «All in» играют на Roland Garros. На последнем круге квалификации я чувствовала большую поддержку. Не все были на матче, но я знала, что многие были рядом. В конце пришли меня поздравить Марта Костюк с мамой. Здесь тяжелый график, глаза разбегаются, голова кругом, потому что много людей и мало места. Я уже немного расслабилась, когда прошла первый круг, стало не так многолюдно и меньше суматохи. Вроде как хочется посиделок, но и ты также устаешь, что в конце дня хочется просто побыть одной в номере без суеты».

Отметим, что в 2020 году Завацкой не удалось выиграть ни одного матча на грунте в Париже.

Напомним, в финале квалификации Roland Garros Завацкая обыграла россиянку Анастасию Гасанову.
Источник: btu.org.ua Владимир Кириченко
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Катарина Завацкая Roland Garros Марии Саккари

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