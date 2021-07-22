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Завацкая за 2 с половиной часа не смогла пробиться в полуфинал турнира в Палермо

Украинка не справилась с соседкой по рейтингу
Теннис WTA
22 июля 21:50
Завацкая за 2 с половиной часа не смогла пробиться в полуфинал турнира в Палермо
Катарина Завацкая / фото - БТУ

Украинская теннисистка Катарина Завацкая потерпела поражение во втором матче грунтового турнира серии WTA в Палермо, Италия. 149-я ракетка мира Ольга Данилович обыграла украинку 7:6, 7:5 за 2,5 часа.

Катарина оформила 1 эйс при 3 брейк-поинтах из 9, допустив 4 двойные ошибки. Соперница из Сербии подала навылет 5 раз, ошибившись на подаче четырежды.

Отметим, что теннисистки встречались на корте впервые.

В Италии украинка прервала серию поражений на старте трех турниров кряду.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская начнет первой выступления сборной Украины на Олимпиаде.

Антон Кривенко
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Катарина Завацкая

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