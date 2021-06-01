Завацкая зачехлила ракетку в первом круге Roland Garros

Украинка не смогла составить конкуренцию Марии Саккари

Катарина Завацкая / фото - AFP

129-я ракетка мира, украинка Катарина Завацкая проиграла теннисистке из Греции Марии Саккари в матче первого круга Roland Garros. Встреча закончилась со счетом 4:6, 1:6.

Теннисистки провели на корте полтора часа. За это время Завацкой не удалось сделать ни одного эйса, реализовала 2 из 4-х брейкпоинтов, допустив 1 двойную ошибку. Саккари же 3 раза подала навылет, реализовала 5 брейкпоинов из 12-и, выиграла 7 геймов подряд, допустив те же 7 «двойных».

Следующей соперницей Саккари станет Ясмин Паолини, победившая в своем матче Штефани Фегеле.