Завацкая зачехлила ракетку в первом круге турнира в Дубае

Катарина Завацкая / Фото: j48tennis.net

В первом круге турнира в Дубае украинка Катарина Завацкая (128-я, WTA) проиграла Жиль Белен Тайхман (54-я, WTA) со счетом 1:6, 2:6.

Матч продлился 66 минут, в течение которых украинка один раз подала навылет, тогда как соперница не сделала ни одного эйса.

При этом, Тайхман реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов.

Отметим, что это уже второе поражение в двух матчах с Тайхманн.

Напомним, ранее Леся Цуренко также не смогла преодолеть первый раунд турнира в Дубае.