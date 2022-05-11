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Збірна України претендує на нагороду Heart Award
Переможця визначать фанати тенісу
14:25
Фото: ФТУ
Жіноча збірна України стала претендентом на нагороду Heart Award в Кубку Біллі Джин Кінг.
Наразі йде голосування, яке офіційно завершиться о 14.00 16 травня. Ім’я переможця оголосять 18 травня.
Суперницями збірної України стали полька Іга Швьонтек, іспанка Жасмін Паоліні та чешка Маркета Вондроушова.
Переможець голосування отримає чек $3000 на благодійність.
Нагороду Heart Award вручають у 2009 році тенісисткам, які є прикладом сміливості на корті й відданості своїй команді.
Цього року жіноча збірна України в кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг з рахунком 2:3 програла команді США .
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