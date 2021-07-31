Зеленский отметил историческую награду Свитолиной

Владимир Зеленский / фото - Slovo i Dilo

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил первую ракетку страны Элину Свитолину с бронзовой медалью Игр-2020 в Токио.

Политик отметил историческое достижение 26-летней одесситки, которая завоевала первую медаль Олимпиады в истории украинского тенниса.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на Олимпиаде в Токио приобретает бронзу. Это первая медаль в теннисе на Олимпийских играх для независимой Украины.

Спасибо за такую важную победу! Удачи всем нашим спортсменам!»