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Зеленский отметил историческую награду Свитолиной

Президент поздравил теннисистку
Olympics Токио-2020
17:20
Зеленский отметил историческую награду Свитолиной
Владимир Зеленский / фото - Slovo i Dilo

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил первую ракетку страны Элину Свитолину с бронзовой медалью Игр-2020 в Токио.

Политик отметил историческое достижение 26-летней одесситки, которая завоевала первую медаль Олимпиады в истории украинского тенниса.

«Наша пятая медаль!

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на Олимпиаде в Токио приобретает бронзу. Это первая медаль в теннисе на Олимпийских играх для независимой Украины.

Спасибо за такую важную победу! Удачи всем нашим спортсменам!»

Сергей Стаховский ранее также поздравил медалистку Токио-2020.

Антон Кривенко
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Теги

Элина Свитолина Владимир Зеленский

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