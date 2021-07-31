Свитолина: «Думаю, именно характер вернул меня в борьбу за медаль»
Зеленский отметил историческую награду Свитолиной
Президент поздравил теннисистку
17:20
Владимир Зеленский / фото - Slovo i Dilo
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил первую ракетку страны Элину Свитолину с бронзовой медалью Игр-2020 в Токио.
Политик отметил историческое достижение 26-летней одесситки, которая завоевала первую медаль Олимпиады в истории украинского тенниса.
«Наша пятая медаль!
Первая ракетка Украины Элина Свитолина на Олимпиаде в Токио приобретает бронзу. Это первая медаль в теннисе на Олимпийских играх для независимой Украины.
Спасибо за такую важную победу! Удачи всем нашим спортсменам!»
Сергей Стаховский ранее также поздравил медалистку Токио-2020.
Комментарии 0