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Жабер после проигранного сета уничтожила Швентек в двух последующих и вышла в четвертьфинал Wimbledon

Представительница Туниса впервые в карьере преодолела четвертый круг травяного Шлема
Теннис Grand Slam
16:04
Жабер после проигранного сета уничтожила Швентек в двух последующих и вышла в четвертьфинал Wimbledon
Онс Жабер / Фото: twitter.com/wta

Онс Жабер (WTA, 24) в трех сетах обыграла девятую ракетку мирового рейтинга Игу Швентек 5:7, 6:1, 6:1 и впервые в карьере вышла в четвертьфинал Wimbledon.

За 1 час 41 минуту представительница Туниса выполнила восемь эйсов, реализовала все семь своих брейк-поинтов при трех ошибках на подаче. Полька дважды подала навылет, допустила пять «двойных» и сделала три брейка. Онс удалось восстановить паритет в личных встречах – 1:1.

В матче за полуфинал травяного Шлема Жабер сыграет с белоруской Ариной Соболенко.

Отметим, что при удачном стечение обстоятельств после Wimbledon Соболенко может возглавить мировой рейтинг-лист.

Олег Шумейко-младший
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Онс Жабер Ига Швентек

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