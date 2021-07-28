Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Жара в Токио похоронила шансы испанки на медаль – корт Бадоса покидала на коляске

Играть в теннис в такую погоду – опасно для здоровья
Olympics Токио-2020
18:48
Жара в Токио похоронила шансы испанки на медаль – корт Бадоса покидала на коляске
Фото: Getty Images

На Олимпийских играх в Токио все спортсмены столкнулись с большими трудностями в связи с ковидными ограничениями. Однако больше всех страдают теннисисты, потому что их еще донимает 30-градустная жара.

Так, из-за этого с Игр ранее снялись Ярослава Шведова и Юлия Путинцева. Другие теннисисты доигрывают матчи только на мораль-волевых усилиях. К примеру, вторая ракетка мира Даниил Медведев из-за жары даже брал медицинский тайм-аут в матче против Фабио Фоньини. А в перерыве между сетами он снимался с себя всю экипировку, оставаясь только в шортах и носках.

Но настоящий кошмар случился с испанской теннисисткой Паулой Бадосой, которая в четвертьфинале встречалась с Маркетой Вондровушой. Паула бодро начала сет, поведя 3:1, однако затем из-за жары не сумела нормально играть, уступила пять геймов кряду и, соответственно, партию. После этого Бадосе стало настолько плохо, что с корта ее увозили на коляске.

  

Случай с Бадосой стал катализатором определенных изменений и уступок для теннисистов. С 29 июля матчи будут начинаться не в 11:00, а 15:00 по местному времени. Также между вторым и третьим сетами в одиночных матчах будет разрешен перерыв длительностью 10 минут.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Паула Бадоса

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Мухова продолжает прекрасный сезон – вышла в четвертьфинал Wimbledon
Мухова продолжает прекрасный сезон – вышла в четвертьфинал Wimbledon
Теннис Grand Slam
5 июля 18:58

Новости: Теннис

Жара в Токио похоронила шансы испанки на медаль – корт Бадоса покидала на коляске
Жара в Токио похоронила шансы испанки на медаль – корт Бадоса покидала на коляске
Токио-2020
18:48
Экс-спонсор Свитолиной: «У Элины нет убийственной подачи, прекрасного бэкхенда или форхэнда, но это потрясающий трудяга»
Экс-спонсор Свитолиной: «У Элины нет убийственной подачи, прекрасного бэкхенда или форхэнда, но это потрясающий трудяга»
Токио-2020
18:15
Сестры Киченок: «Мы пытались изменить тактику, но соперницы не давали шансов»
Сестры Киченок: «Мы пытались изменить тактику, но соперницы не давали шансов»
Токио-2020
13:15
Свитолина в шаге от медали Олимпиады. Поиграла на нервах болельщиков, но вышла в исторический полуфинал
Послесловие
Свитолина в шаге от медали Олимпиады. Поиграла на нервах болельщиков, но вышла в исторический полуфинал
Токио-2020
12:17
Стало известно, с кем сыграет Свитолина в медальном матче Олимпийских игр-2020
Стало известно, с кем сыграет Свитолина в медальном матче Олимпийских игр-2020
Токио-2020
11:49
Перед ОИ-2020 победа Свитолиной оценивался в «космический» коэффициент, а сейчас украинка – главный фаворит
Перед ОИ-2020 победа Свитолиной оценивался в «космический» коэффициент, а сейчас украинка – главный фаворит
Токио-2020
11:29
Милота дня. Монфис поддержал Свитолину после выхода в полуфинал ОИ-2020
Милота дня. Монфис поддержал Свитолину после выхода в полуфинал ОИ-2020
Токио-2020
10:55
Циципас не смог выйти в четвертьфинал Олимпиады-2020
Циципас не смог выйти в четвертьфинал Олимпиады-2020
Токио-2020
10:47
Свитолина: «Знаю стиль игры Вондроушевой, нужно выходить на корт в хорошей форме»
Свитолина: «Знаю стиль игры Вондроушевой, нужно выходить на корт в хорошей форме»
Токио-2020
09:21
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
11
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
22 июля 18:05
2
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
20
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Бокс Профессиональный бокс
23 июля 11:18
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 22:29
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
24 июля 18:04
Все новости