Жара в Токио похоронила шансы испанки на медаль – корт Бадоса покидала на коляске

Играть в теннис в такую погоду – опасно для здоровья

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На Олимпийских играх в Токио все спортсмены столкнулись с большими трудностями в связи с ковидными ограничениями. Однако больше всех страдают теннисисты, потому что их еще донимает 30-градустная жара.

Так, из-за этого с Игр ранее снялись Ярослава Шведова и Юлия Путинцева. Другие теннисисты доигрывают матчи только на мораль-волевых усилиях. К примеру, вторая ракетка мира Даниил Медведев из-за жары даже брал медицинский тайм-аут в матче против Фабио Фоньини. А в перерыве между сетами он снимался с себя всю экипировку, оставаясь только в шортах и носках.

Но настоящий кошмар случился с испанской теннисисткой Паулой Бадосой, которая в четвертьфинале встречалась с Маркетой Вондровушой. Паула бодро начала сет, поведя 3:1, однако затем из-за жары не сумела нормально играть, уступила пять геймов кряду и, соответственно, партию. После этого Бадосе стало настолько плохо, что с корта ее увозили на коляске.

Случай с Бадосой стал катализатором определенных изменений и уступок для теннисистов. С 29 июля матчи будут начинаться не в 11:00, а 15:00 по местному времени. Также между вторым и третьим сетами в одиночных матчах будет разрешен перерыв длительностью 10 минут.