Зиданшек: «Дойти до полуфинала Roland Garros мне очень помог мой психолог»

Словенка ранее не проходила дальше второго круга Шлема

Тамара Зиданшек / фото - Getty Images

85-я ракетка мира Тамара Зиданшек прокомментировала свой выход в 1/2 финала Roland Garros. Словенка ранее не проходила дальше второго круга Шлемов. В беседе с пресс-службой WTA теннисистка призналась, что ей очень помогла работа со психологом.

«Как только доходишь до этого этапа, все дело в ментальности. Речь идет о вере в то, что можешь пройти дальше. Дело не в том, что сможешь сильнее бить по мячу или быстрее бегать. Хорошо, возможно, сможешь немного улучшить и эти компоненты, но я говорю о вере в свои силы.

Со мной на турнире находится психолог. Уверенность в себе, попытки взять себя в руки в сложных ситуациях и просто продолжать борьбу – это требует большой психологической подготовки и много энергии. Он мне очень помог с этим»

Соперницей Тамары станет Анастасия Павлюченкова.