Горячая кровь против «Большой тройки». Надаль, Джокович и Федерер сыграют против молодых итальянцев в 1/8 финала Roland Garros
Зиданшек – первая четвертьфиналистка Roland Garros
85-я ракетка мира справилась со своей соперницей менее чем за полтора часа
6 июня 13:51
Тамара Зиданшек / фото - Getty Images
85-я ракетка мира Тамара Зиданшек стала первой четвертьфиналисткой Открытого чемпионата Франции. Представительница Словении победила румынку Сорану-Михаэлу Кырстю со счетом 7:6 (7:4), 6:1.
Теннисистки провели на корте 1 час и 28 минут. Зиданшек сделала 1 эйс, реализовала 3 брейкпоинта из 4-х и выиграла 7 геймов подряд, допустив 3 двойных ошибки. Ее соперница также 1 раз подала навылет, выиграла 6 геймов на приеме, совершив 2 «двойных».
Соперницей Зиданшек по четвертьфиналу станет победительница пары Вондрушова – Бадоса.
Напомним, украинка Элина Свитолина покинула Roland Garros на стадии 1/16 финала.
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