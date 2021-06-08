Музетти: «Я никогда еще не играл так, как в матче против Джоковича»
Зверев без проблем расправился с Давидович-Фокина на пути в полуфинал Roland Garros
Там немца ждет непростой соперник
20:51
Александр Зверев / фото - Getty Images
6-я ракетка планеты Александр Зверев вышел в полуфинал Roland Garros. Немец без труда обыграл Алехандро Давидович-Фокина за 1 час и 38 минут со счетом 6:4, 6:1, 6:1.
Зверев 3 раза подал навылет, допустив столько же двойных ошибок. Испанец не оформил ни одного эйса, при 3 «двойных».
В полуфинале Александр встретится с победителем пары Стефаноса Циципаса и Даниила Медведева. Немец впервые сыграет в этой стадии Открытого чемпионата Франции.
Читайте историю противостояний грека Циципаса и россиянина Медведева со 2-й строчки рейтинга АТР на XSPORT.
Комментарии 0