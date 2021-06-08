Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Зверев без проблем расправился с Давидович-Фокина на пути в полуфинал Roland Garros

Там немца ждет непростой соперник
Теннис Grand Slam
20:51
Зверев без проблем расправился с Давидович-Фокина на пути в полуфинал Roland Garros
Александр Зверев / фото - Getty Images

6-я ракетка планеты Александр Зверев вышел в полуфинал Roland Garros. Немец без труда обыграл Алехандро Давидович-Фокина за 1 час и 38 минут со счетом 6:4, 6:1, 6:1.

Зверев 3 раза подал навылет, допустив столько же двойных ошибок. Испанец не оформил ни одного эйса, при 3 «двойных».

В полуфинале Александр встретится с победителем пары Стефаноса Циципаса и Даниила Медведева. Немец впервые сыграет в этой стадии Открытого чемпионата Франции.

Читайте историю противостояний грека Циципаса и россиянина Медведева со 2-й строчки рейтинга АТР на XSPORT.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Зверев алехандро давидович-фокина

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Давидович-Фокина после дебютного выхода в 1/4 финала Roland Garros: «Я так устал – мне нужно отдохнуть»
Давидович-Фокина после дебютного выхода в 1/4 финала Roland Garros: «Я так устал – мне нужно отдохнуть»
Теннис Grand Slam
7 июня 10:58
Зверев разгромил Нишикори и стал четвертьфиналистом Roland Garros
Зверев разгромил Нишикори и стал четвертьфиналистом Roland Garros
Теннис Grand Slam
7 июня 07:17
Давидович Фокина вышел в четвертьфинал Roland Garros
Давидович Фокина вышел в четвертьфинал Roland Garros
Теннис Grand Slam
6 июня 22:35
Зверев: «Мечтаю о победе на «Шлеме»
Зверев: «Мечтаю о победе на «Шлеме»
Теннис Grand Slam
5 июня 08:51
Зверев поборется с Нишикори за место в четвертьфинале на Roland Garros
Зверев поборется с Нишикори за место в четвертьфинале на Roland Garros
Теннис Grand Slam
4 июня 17:10
Зверев отыгрался с 0:2 по сетам в первом раунде Roland Garros
Зверев отыгрался с 0:2 по сетам в первом раунде Roland Garros
Теннис Grand Slam
31 мая 07:56

Новости: Теннис

Беккер: «В четвертьфинале у Берреттини больше шансов, чем у Джоковича»
Беккер: «В четвертьфинале у Берреттини больше шансов, чем у Джоковича»
Grand Slam
21:40
Тренер Медведева: «Даниил не будет фаворитом в матче с Циципасом»
Тренер Медведева: «Даниил не будет фаворитом в матче с Циципасом»
Grand Slam
21:05
Зверев без проблем расправился с Давидович-Фокина на пути в полуфинал Roland Garros
Зверев без проблем расправился с Давидович-Фокина на пути в полуфинал Roland Garros
Grand Slam
20:51
Зиданшек: «Дойти до полуфинала Roland Garros мне очень помог мой психолог»
Зиданшек: «Дойти до полуфинала Roland Garros мне очень помог мой психолог»
Grand Slam
19:57
Павлюченкова одолела Рыбакину в четвертьфинале Roland Garros
Павлюченкова одолела Рыбакину в четвертьфинале Roland Garros
Grand Slam
19:04
Музетти: «Я никогда еще не играл так, как в матче против Джоковича»
Музетти: «Я никогда еще не играл так, как в матче против Джоковича»
Grand Slam
18:30
Марченко обыграл более рейтингового соперника в первом матче на траве в сезоне
Марченко обыграл более рейтингового соперника в первом матче на траве в сезоне
ATP
17:24
Она творит чудеса. Зиданшек в сумасшедшем матче переиграла Бадосу и вышла в полуфинал Roland Garros
Она творит чудеса. Зиданшек в сумасшедшем матче переиграла Бадосу и вышла в полуфинал Roland Garros
Grand Slam
16:06
Завацкая стартовала с победы на турнире в Хорватии
Завацкая стартовала с победы на турнире в Хорватии
WTA
15:22
Все новости

Популярные новости

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
2
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
15
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
Все новости

Анонсы

Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
WEB
TV
Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
9 июня 18:00
PFL 4: Энтони Петтис vs Алекс Мартинес. Видео трансляция
WEB
TV
PFL 4: Энтони Петтис vs Алекс Мартинес. Видео трансляция
11 июня 01:00
Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
WEB
TV
Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
11 июня 18:00
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
WEB
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
11 июня 19:00
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
11 июня 22:00
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
11 июня 22:00
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
WEB
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
12 июня 04:00
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
WEB
TV
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
12 июня 12:15
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
12 июня 16:00
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
12 июня 16:00
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
12 июня 17:30
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
12 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
12 июня 19:00
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
12 июня 22:00
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
12 июня 22:00
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас . Онлайн трансляция
TV
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас . Онлайн трансляция
13 июня 06:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
13 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00