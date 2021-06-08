Зверев без проблем расправился с Давидович-Фокина на пути в полуфинал Roland Garros

Там немца ждет непростой соперник

Александр Зверев / фото - Getty Images

6-я ракетка планеты Александр Зверев вышел в полуфинал Roland Garros. Немец без труда обыграл Алехандро Давидович-Фокина за 1 час и 38 минут со счетом 6:4, 6:1, 6:1.

Зверев 3 раза подал навылет, допустив столько же двойных ошибок. Испанец не оформил ни одного эйса, при 3 «двойных».

В полуфинале Александр встретится с победителем пары Стефаноса Циципаса и Даниила Медведева. Немец впервые сыграет в этой стадии Открытого чемпионата Франции.

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