Зверев: «Дальше будет тяжелее»

Александр Зверев / фото - Getty Images

6-я ракетка мира, немец Александр Зверев прокомментировал выход в полуфинал Roland Garros, а также поделился ожиданиями от предстоящих матчей.

Легче ли играть дальше, когда до финала в твоей сетке нет ни Надаля, ни Джоковича? Любой, кто дошел до полуфинала, заслужил свое место. Это значит, что все эти игроки показали отличный теннис. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Конечно, это здорово, что моим соперником в полуфинале будет не Рафа и не Новак. Думаю, что самый ужасный вариант, самый сложный – это играть с Надалем именно в финале. Но мне нужно еще туда дойти.

После трудно старта я не проиграл ни одного сета на турнире? Очевидно, что отыгрываться в первом круге с 0:2 по сетам – это не то, что я планировал накануне соревнований. Мне не хотелось так проигрывать, но здорово, что я смог вернуться. Мой соперник играл хорошо, до этого уже провел тут три матча в квалификации. Я не из тех ребят, которые точно играют хорошо на ранних этапах.

Я из тех, кто прогрессирует по ходу турнира. Обстоятельства тогда были не самые простые. Я видел, как передо мной свой матч проиграл Тим, это тоже оказало давление. Он был самым сложным соперником в моей части сетки. Тебя начинают одолевать разные мысли. Но потом действительно после первого круга все складывалось гладко».