Зверев: «Дальше будет тяжелее»
6-я ракетка мира, немец Александр Зверев прокомментировал выход в полуфинал Roland Garros, а также поделился ожиданиями от предстоящих матчей.
«Я счастлив, что прошел в полуфинал, у меня хорошие эмоции перед матчем. Я дошел так далеко и хорошо отыграл. Я знаю, что дальше матчи не будут легче, поэтому мне нужно играть на том же уровне или даже лучше, чем мои соперники, чтобы получить шанс.
Легче ли играть дальше, когда до финала в твоей сетке нет ни Надаля, ни Джоковича? Любой, кто дошел до полуфинала, заслужил свое место. Это значит, что все эти игроки показали отличный теннис. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Конечно, это здорово, что моим соперником в полуфинале будет не Рафа и не Новак. Думаю, что самый ужасный вариант, самый сложный – это играть с Надалем именно в финале. Но мне нужно еще туда дойти.
После трудно старта я не проиграл ни одного сета на турнире? Очевидно, что отыгрываться в первом круге с 0:2 по сетам – это не то, что я планировал накануне соревнований. Мне не хотелось так проигрывать, но здорово, что я смог вернуться. Мой соперник играл хорошо, до этого уже провел тут три матча в квалификации. Я не из тех ребят, которые точно играют хорошо на ранних этапах.
Я из тех, кто прогрессирует по ходу турнира. Обстоятельства тогда были не самые простые. Я видел, как передо мной свой матч проиграл Тим, это тоже оказало давление. Он был самым сложным соперником в моей части сетки. Тебя начинают одолевать разные мысли. Но потом действительно после первого круга все складывалось гладко».
Напомним, Надаль прорвался в полуфинал парижского мейджора.
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