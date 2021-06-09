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Зверев: «До взлета Медведева и Циципаса мне постоянно говорили, что я должен прийти на смену лидерам»

Немец в полуфинале французского Шлема сыграет против Стефаноса
Теннис Grand Slam
12:48
Зверев: «До взлета Медведева и Циципаса мне постоянно говорили, что я должен прийти на смену лидерам»
Александр Зверев / фото - Getty Images

6-я ракетка мира Александр Зверев встретится в полуфинале Roland Garros с 5-м номером рейтинга АТР Стефаносом Циципасом. Немец прокомментировал ожидания от матча с греком и поделился мыслями после выхода в данную стадию французского Шлема. Слова Зверева приводит АТР.

«Все теннисисты больше всего хотят побеждать на Больших шлемах. На протяжении последних нескольких лет я сильно давил на себя, потому что до взлета Медведева и Циципаса мне постоянно говорили, что именно я должен прийти на смену лидерам.

Я и сам на себя давил, проявлял нетерпение. Сейчас же я лучше научился справляться с этой ситуацией и спокойнее веду себя на турнирах. Хотя моя конечная цель осталась прежней.

Долгое время мне удавалось выигрывать «мастерсы», Итоговый турнир, но я не мог показать свой теннис на Шлемах, и этот груз давил на меня. Я был нетерпелив.

Редко случается так, что кто-то неожиданно показывает свой максимум на Шлемах. Да, это удалось Рафе, но иногда мне кажется, что он вообще не человек, учитывая все его достижения. Думаю, молодёжи надо немного времени, чтобы набраться опыта. Кажется, у меня начинает получаться.

Здорово, что я не попал на Рафу или Новака в четвертьфинале. Хотя мне кажется, что встретиться с Надалем в финале еще хуже. Но сначала туда надо попасть. Я уже добрался до полуфинала и показываю стабильный теннис. Я понимаю, что дальше проще не будет. Так что мне надо ещё повысить свой уровень».

Ранее Циципас поделился ожиданиями от полуфинального матча.

Антон Кривенко
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Теги

Александр Зверев Стефанос Циципас Даниил Медведев

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