Зверев поборется с Нишикори за место в четвертьфинале на Roland Garros
Зверев: «Мечтаю о победе на «Шлеме»
Немецкий теннисист – о главной цели карьеры
08:51
Александр Зверев / фото - Getty Images
6-я ракетка мира, немец Александр Зверев прокомментировал выход в 4-й круг Roland Garros, а также заявил, что его самая большая мечта – стать победителем турнира серии «Большого шлема».
«Во втором сете я уступал 0:40 при счете 3/5 на его подаче. Довольно трудно отыграться в такой ситуации. Вообще Джере провел невероятный матч, он хорош на грунте. Я понимал, что мне нужно прибавлять по сравнению с первыми кругами.
Я рад, что становлюсь только сильнее. Мечтаю о победе на «Шлеме», это главная цель моей жизни. Кажется, я двигаюсь в верном направлении».
Напомним, «Король грунта» Рафаэль Нааль также преодолел второй круг Открытого чемпионата Франции.
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