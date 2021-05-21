Надаль в Риме отомстил Звереву за поражение на турнире в Мадриде
Зверев: «Мне по-настоящему нравится наш вид спорта»
Немецкий теннисист рассказал, как относиться к «Королевской игре»
Александр Зверев / фото - Getty Images
6-я ракетка мира, немец Александр Зверев рассказал о своем отношении к теннису, а также раскритиковал тех игроков, которые занимаются этим видом спорта ради денег. Цитирует Зверева портал Inside Tennis.
«Мой принцип прост – всегда говорю все, что думаю. Конечно, иногда это превращается в провал, но мне нет до этого дела. Я хочу быть искренним и выражать свое мнение, в отличие от большинства игроков, которые говорят одно и то же на пресс-конференциях.
Мне по-настоящему нравится наш вид спорта. Знаю, что некоторые занимаются им только ради денег. Я же люблю саму игру».
Напомним, Зверев проиграл Надалю на пути в полуфинал Masters в Риме.
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