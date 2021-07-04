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Зверев: «На второй неделе Wimbledon ключевую роль будет играть опыт»

Немец сыграет с 20-летним Оже-Альяссимом
Теннис Grand Slam
14:43
Зверев: «На второй неделе Wimbledon ключевую роль будет играть опыт»
Александр Зверев / фото - АТР

6-я ракетка мира Александр Зверев поделился мыслями о второй неделе игры на Wimbledon. Немец за место в 1/4 финала поборется против Феликса Оже-Альяссима. В комментарии пресс-службе АТР теннисист заявил, что планирует рассчитывать на свой опыт.

«Думаю, на второй неделе Wimbledon ключевую роль будет играть опыт. Важно будет то, как ты распоряжаешься временем на корте, как переламываешь ход встречи.

Все это я начал познавать еще в начале карьеры. Надеюсь, с годами у меня выработались необходимые навыки. Моя цель осталась прежней - я хочу выиграть Шлем».  

Во вторую неделю британского Шлема пробился и легендарный Роджер Федерер.

Антон Кривенко
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Александр Зверев

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