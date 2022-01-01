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Зверев назвал лучшего игрока «Большой тройки»

Олимпийский чемпион считает, что со статистикой не поспоришь
Теннис ATP
01 января 17:36
Зверев назвал лучшего игрока «Большой тройки»
Александр Зверев / Фото: ATP

Олимпийский чемпион Токио-2020 Александр Зверев выделил лучшего игрока среди Новака Джоковича, Роджера Федерера и Рафаэля Надаля:

Я понимаю, что многие поклонники тенниса больше поддерживают Роджера или Рафу. Но со статистикой не поспоришь. Новак выиграл больше всего турниров Большого шлема – вместе с Роджером и Рафой. Он был первой ракеткой мира в течение многих недель и чаще всего финишировал на первом месте по итогам года. Новак выиграл наибольшее количество Masters. И так далее.

Не всегда можно идти против цифр и говорить, что Роджер или Рафа лучше, поскольку все мы болели за них с детских лет. Иногда нужно смотреть на вещи реалистично. И достижения Ноле – это просто факт.

Также Зверев назвал состав новой «Большой тройки».

Источник: championat.com Олег Шумейко-младший
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Теги

Новак Джокович Роджер Федерер Александр Зверев Рафаэль Надаль

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