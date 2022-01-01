Лайович: «Не понимаю, зачем Джокович снялся с ATP Cup»
Зверев назвал лучшего игрока «Большой тройки»
Олимпийский чемпион считает, что со статистикой не поспоришь
Александр Зверев / Фото: ATP
Олимпийский чемпион Токио-2020 Александр Зверев выделил лучшего игрока среди Новака Джоковича, Роджера Федерера и Рафаэля Надаля:
Я понимаю, что многие поклонники тенниса больше поддерживают Роджера или Рафу. Но со статистикой не поспоришь. Новак выиграл больше всего турниров Большого шлема – вместе с Роджером и Рафой. Он был первой ракеткой мира в течение многих недель и чаще всего финишировал на первом месте по итогам года. Новак выиграл наибольшее количество Masters. И так далее.
Не всегда можно идти против цифр и говорить, что Роджер или Рафа лучше, поскольку все мы болели за них с детских лет. Иногда нужно смотреть на вещи реалистично. И достижения Ноле – это просто факт.
Также Зверев назвал состав новой «Большой тройки».
Комментарии 0