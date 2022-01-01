Зверев назвал лучшего игрока «Большой тройки»

Александр Зверев / Фото: ATP

Олимпийский чемпион Токио-2020 Александр Зверев выделил лучшего игрока среди Новака Джоковича, Роджера Федерера и Рафаэля Надаля:



Не всегда можно идти против цифр и говорить, что Роджер или Рафа лучше, поскольку все мы болели за них с детских лет. Иногда нужно смотреть на вещи реалистично. И достижения Ноле – это просто факт.