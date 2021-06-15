Зверев – журналистам: «Я с вами разговариваю, только потому что это моя обязанность»
Зверев не без труда пробился во второй раунд турнира в Галле
Шестая ракетка мира переиграл своего соотечественника
Александр Зверев / Фото - firstsportzНемецкий теннисист, ныне занимающий 6-ю строчку рейтинга АТР, Александр Зверев, не без проблем переиграл своего соотечественника Доминика Кепфера со счетом 6:4, 3:6, 6:3 в первом раунде турнира в Галле (Германия).
За чуть менее 2 часа матча Зверев оформил восемь эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта. В свою очередь, 53-й номер рейтинга АТР Кепфер четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и сделал два брейка.
После этой победы Зверева счет в личных встречах теннисистов стал 2:0 в пользу немца.
Следующим оппонентом Зверева на соревнованиях Noventi Open станет француз Уго Умбер.
Ранее Феликс Оже-Альяссим переиграл поляка Хуберта Гуркача на старте турнира в Галле.
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