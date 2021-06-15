Зверев не без труда пробился во второй раунд турнира в Галле

Шестая ракетка мира переиграл своего соотечественника





Александр Зверев / Фото - firstsportz

Немецкий теннисист, ныне занимающий 6-ю строчку рейтинга АТР,, не без проблем переиграл своего соотечественникасо счетом 6:4, 3:6, 6:3 в первом раунде турнира в Галле (Германия).За чуть менее 2 часа матча Зверев оформил восемь эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта. В свою очередь, 53-й номер рейтинга АТР Кепфер четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и сделал два брейка.После этой победы Зверева счет в личных встречах теннисистов стал 2:0 в пользу немца.Следующим оппонентом Зверева на соревнованиях Noventi Open станет французРанеена старте турнира в Галле.