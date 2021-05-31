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Зверев отыгрался с 0:2 по сетам в первом раунде Roland Garros

Саша за последующие три партии отдал сопернику четыре гейма
Теннис Grand Slam
07:56
Зверев отыгрался с 0:2 по сетам в первом раунде Roland Garros
Александр Зверев / Фото: twitter.com/atptour

Шестая ракетка мирового рейтинга немец Александр Зверев в первом круге Roland Garros в пяти сетах обыграл соотечественника Оскара Отте (152-й номер рейтинга ATP) 3:6, 3:6, 6:2, 6:2, 6:0.

За 2 часа 49 минут матча Зверев сделал девять эйсов, допустил восемь «двойных» и реализовал восемь из шестнадцати брейк-поинтов. Отте дважды подал навылет, пять раз ошибся на подаче и выиграл четыре гейма на подаче соперника. Счет личных встреч теннисистов стал 1:0 в пользу Зверева.

Во втором раунде французского Шлема Саша сыграет с россиянином Романом Сафиуллиным.

Напомним, что ранее из Roland Garros вылетели Доминик Тим и Григор Димитров.

Олег Шумейко-младший
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