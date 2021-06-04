Зверев поборется с Нишикори за место в четвертьфинале на Roland Garros

Немец в трех сетах обыграл соотечественника Джоковича

Александр Зверев / фото - Getty Images

В третьем круге Roland Garros 6-я ракетка планеты Александр Зверев обыграл Ласло Джере (55-й в рейтинге АТР) за 2 часа и 9 минут со счетом 6:2, 7:5, 6:2.

Серб на протяжении матча 3 раза подал навылет, допустив 6 двойных ошибок и реализовав 2 шанса на брейк из 5. Зверев оформил по 4 эйса и «двойных», 7 раз выиграв брейк-поинт.

За место в четвертьфинале немец сыграет против 49-й ракетки мира Кея Нишикори, который преодолел третий круг, благодаря отказу соперника Генри Лааксонена. Швейцарец ранее выбил из сетки французского Шлема 11-ю ракетку мира.

Кей встречался с Александром на корте 5 раз и лишь один матч завершился победой японца.

Рафаэль Нааль также преодолел второй круг Открытого чемпионата Франции.

