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Зверев поборется с Нишикори за место в четвертьфинале на Roland Garros

Немец в трех сетах обыграл соотечественника Джоковича
Теннис Grand Slam
17:10
Зверев поборется с Нишикори за место в четвертьфинале на Roland Garros
Александр Зверев / фото - Getty Images

В третьем круге Roland Garros 6-я ракетка планеты Александр Зверев обыграл Ласло Джере (55-й в рейтинге АТР) за 2 часа и 9 минут со счетом 6:2, 7:5, 6:2.

Серб на протяжении матча 3 раза подал навылет, допустив 6 двойных ошибок и реализовав 2 шанса на брейк из 5. Зверев оформил по 4 эйса и «двойных», 7 раз выиграв брейк-поинт.

За место в четвертьфинале немец сыграет против 49-й ракетки мира Кея Нишикори, который преодолел третий круг, благодаря отказу соперника Генри Лааксонена. Швейцарец ранее выбил из сетки французского Шлема 11-ю ракетку мира.

Кей встречался с Александром на корте 5 раз и лишь один матч завершился победой японца.

Рафаэль Нааль также преодолел второй круг Открытого чемпионата Франции.

 

Антон Кривенко
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Александр Зверев Кеи Нишикори

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