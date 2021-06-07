Зверев: «Мечтаю о победе на «Шлеме»
Зверев разгромил Нишикори и стал четвертьфиналистом Roland Garros
Звездный немец уверенно идет к титулу во Франции
07:17
Александр Зверев / Фото - rolandgarrosШестая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев без проблем переиграл японца Кеи Нишикори в 1/8 финала Roland Garros со счетом 6:4, 6:1, 6:1.
За два часа матча Зверев записал в свой актив восемь брейков и пять эйсов, дважды ошибившись при подаче. В свою очередь, 49-й номер рейтинга АТР Нишикори два раза брал подачу оппонента и не допускал двойных ошибок.
Отметим, что немец остается лидером в личных встречах теннисистов – 5:1.
В четвертьфинале турнира во Франции Зверев встретится с испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной, который в 1/8 финала переиграл Федерико Дельбониса.
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