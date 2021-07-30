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Зверев разрушил мечту Джоковича о Золотом шлеме, обыграв серба в полуфинале ОИ-2020

Немец в трех сетах выбил лучшего теннисиста планеты
Olympics Токио-2020
13:04
Зверев разрушил мечту Джоковича о Золотом шлеме, обыграв серба в полуфинале ОИ-2020
Новак Джокович / фото - Getty Images

5-я ракетка мира Александр Зверев в полуфинале Олимпийских игр-2020 в Токио обыграл лидера рейтинга АТР Новака Джоковича. Немец отдал первый сет, но сумел вырвать победу на характере 1:6, 6:3, 6:1.

Матч продлился 2 часа и 5 минут. Зверев подал навылет 7 раз, реализовав 5 шансов на брейк из 9, допустив 1 двойную ошибку. Новак также 1 раз ошибся на подаче, оформил 4 эйса при 3 реализованных брейк-поинтах из 8.

В счете личных встреч Зверев одержал 4-ю победу в карьере над Джоковичем. У серба на счету 7 викторий, 5 из которых в последних 5 матчах.

Напомним, что у «Ноле» в этом сезоне была возможность завоевать Золотой шлем: выиграть 4 «мастерса» и Олимпиаду за 1 год. Для достижения этого сербу не хватало золотой медали Игр и победы на US Open. Теперь 34-летняя первая ракетка мира сможет довольствоваться лишь Большим шлемом, если победит на американском «мэйджоре».

В финале Зверев сыграет против россиянина Карена Хачанова, который не играл за титул с 2018 года.

 

Антон Кривенко
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Теги

Новак Джокович Александр Зверев

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