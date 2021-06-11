Зверев: «Сейчас меня не волнуют полуфиналы, и мне было бы наплевать на выход в финал»

Александр Зверев / фото - Getty Images

6-я ракетка мира, немец Александр Зверев подвел итоги полуфинала Roland Garros, в котором он проиграл греку Стефаносу Циципасу и упустил шанс выйти в решающий круг парижского мейджора. В послематчевом интервью порталу Eurosport Зверев заявил, что остался недоволен своей игрой.

Меня не интересует выход в полуфинал. Это может показаться высокомерным, но это не так, просто говорю, как есть. Сейчас меня не волнуют полуфиналы, и мне было бы наплевать на выход в финал. Я не выиграл турнир и это сейчас мое главное разочарования. Теперь буду готовиться к Wimbledon».