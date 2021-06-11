Циципас вырвал в пятом сете победу у Зверева и стал первым финалистом Roland Garros
Зверев: «Сейчас меня не волнуют полуфиналы, и мне было бы наплевать на выход в финал»
Немец проиграл Циципасу
21:59
Александр Зверев / фото - Getty Images
6-я ракетка мира, немец Александр Зверев подвел итоги полуфинала Roland Garros, в котором он проиграл греку Стефаносу Циципасу и упустил шанс выйти в решающий круг парижского мейджора. В послематчевом интервью порталу Eurosport Зверев заявил, что остался недоволен своей игрой.
«Сейчас я уже не на том этапе карьеры, когда могу просто довольствоваться крупными матчами. Сегодня меня ничего не устраивает. Я потерял. Я не в финале. Была ли это хорошая игра? Да. Но я еду домой без титула. В этом нет ничего положительного.
Меня не интересует выход в полуфинал. Это может показаться высокомерным, но это не так, просто говорю, как есть. Сейчас меня не волнуют полуфиналы, и мне было бы наплевать на выход в финал. Я не выиграл турнир и это сейчас мое главное разочарования. Теперь буду готовиться к Wimbledon».
Послематчевый комментарий Циципаса.
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