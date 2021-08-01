Зверев уничтожил Хачанова и стал первым немецкими олимпийским чемпионом в теннисе

В финале пятая ракетка мира отдал сопернику лишь четыре гейма

Фото: Getty Images

Пятая ракетка мира Александр Зверев – первый в истории олимпийский чемпион по теннису в одиночном разряде из Германии. В финале Токио-2020 Зверев обыграл представителя Олимпийского комитета России Карена Хачанова – 6:3, 6:1.

Матч продлился 1 час и 21 минуту. За это время Зверев выполнил 6 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки, а также реализовал 4 брейк-поинта. Его соперник, занимающий 25 место в рейтинге, сделал 3 эйса, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру и не выиграл ни одного гейма на приеме.

Золото Олимпийских игр – самое большое достижение в карьере Зверева. В полуфинале турнира он обыграл главного фаворита, первую ракетку мира Новака Джоковича. Что касается Хачанова, то его выход в финал – это вообще одна из главных сенсаций турнира.

Предыдущие два олимпийских турнира в мужском одиночном разряде выиграл британец Энди Маррей, который в Токио-2020 выступил только в паре.

Напомним, в матче за бронзу Джокович уступил представителю Испании.