20 эйсов не спасли Зверева от неожиданного поражения Умберу на турнире в Галле
Зверев уверенно разобрался с Сандгреном и вышел в третий раунд Wimbledon
Топовый немец уверенно мчит к титулу турнира в Великобритании
15:15
Александр Зверев / Фото - tennismajorsШестая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев, во втором раунде Wimbledon уверенно переиграл американца Тенниса Сандгрена со счетом 7:5, 6:2, 6:3.
За 1 час 44 минуты матча Зверев оформил 13 эйсов и пять брейков, ошибившись при подаче два раза. В свою очередь, 68-й номер рейтинга АТР восемь раз подал навылет, допустив шесть двойных ошибок.
Отметим, что счет в личных встречах теннисистов стал 2:0 в пользу немца.
В третьем раунде Wimbledon Зверев сыграет с победителем матча между американцами Тэйлором Фритцем и Стивом Джонсоном.
Ранее бывшая первая ракетка планеты Энди Маррей пробился в 3-й круг Wimbledon, обыграв Оскара Отте.
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