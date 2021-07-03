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Зверев выбил Фрица в борьбе за место в 4-м круге Wimbledon

Немец отдал сопернику 1 сет
Теннис Grand Slam
19:18
Зверев выбил Фрица в борьбе за место в 4-м круге Wimbledon
Александр Зверев / фото - Getty Images

6-я ракетка мира Александр Зверев вышел в 4-й круг Wimbledon. Немец за 2 часа и 40 минут обыграл Тэйлора Фрица из США 6:7, 6:4, 6:3, 7:6.

Теннисисты не скупились на эффектные подачи. Американец записал себе в актив 13 эйсов, при 1 реализованном шансе на брейке. Зверев подал навылет 19 раз, допустив 9 двойных ошибок и реализовав 3 брейк-поинта из 9.

Следующим соперником в Лондоне для Зверева станет Феликс Оже-Альяссим. Канадец прошел Ника Кирьоса на отказе австралийца после второго сета при счете 2:6, 6:1.

Напомним, Энди Маррей покинул травяной Шлем после 3-го матча.

Антон Кривенко
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Теги

Александр Зверев Тэйлор Фриц

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