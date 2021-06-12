Крейчикова: «Будет весело сыграть в двух финалах на Roland Garros»
Зверев – журналистам: «Я с вами разговариваю, только потому что это моя обязанность»
Все больше теннисистов поднимают проблему послематчевых пресс-конференций
15:34
Александр Зверев / фото - Getty Images
Шестая ракетка мира, немец Александр Зверев в интервью журналисту Яннику Шнайдеру рассказал о своих эмоциях после поражения в полуфинале Roland Garros, заявив, что не имеет ни малейшего желания общаться с прессой в ближайшие дни.
«Я с вами разговариваю, только потому что это моя обязанность. Но в ближайшие три дня я буду не в настроении с кем-либо общаться. Если кто-то захочет поговорить, я просто уйду».
Напомним, в финальном матче RG Стефанос Циципас сыграет против Новака Джоковича.
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