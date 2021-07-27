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Бермуды впервые в истории ОИ завоевали золотую медаль

Даффи стала первой в триатлоне
Olympics Токио-2020
08:19
Бермуды впервые в истории ОИ завоевали золотую медаль
Флора Даффи / фото - Getty Images

Бермудские острова завоевали вторую олимпийскую медаль в истории. На Играх-2020 в соревнованиях по триатлону среди женщин лучшее время показала Флора Даффи, которая преодолела 1500 метров плавания, 40 километров езды на велосипеде и 10 километров бега за 1:55:36.

Отметим, что предыдущей медалью Бермуд была бронза в боксе на играх 1976-го года. На Бермудских островах проживает около 63 тысяч человек, и, таким образом, они стали страной с самой низкой численностью населения, которая завоевала золото Олимпиады.

Второй финишировала британка Джорджия Тэйлор-Браун, а бронзу завоевала американская спортсменка Кэти Зафирес.


Напомним, что украинка Юлия Елистратова была отстранена от участия Игр за день до старта.

Антон Кривенко
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