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Украинку Елистратову отстранили от Олимпиады за день до старта на Играх-2020

Игры в Токио должны были стать для триатлонистки четвертыми кряду
Olympics Токио-2020
26 июля 17:43
Украинку Елистратову отстранили от Олимпиады за день до старта на Играх-2020
Юлия Елистратова / Фото: Facebook

Триатлонистка Юлия Елистратова не выступит на Олимпийских играх-2020.

Украинку отстранили от участий в соревнованиях за день до старта из-за допинга. Отстранение будет действовать на время расследования дела, так что в ближайшее время Елистратова не сможет принимать участие в турнирах.

Допинг-проба, которая оказалась положительной, была взята у Юлии на кубке по триатлону 5 июня, который проводился в Украине. Украинка может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Отметим, что для Елистратовой предстоящие Игры должны были стать четвертыми кряду. В 20-летним возрастом Юлия дебютировала на Олимпийских играх, показав лучший результат – 24-е место.

Напомним, что 18 июля был установлен новый мировой рекорд на дистанции Ironman.

Источник: noc-ukr.org Олег Шумейко-младший
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Теги

Юлия Елистратова допинг

Комментарии 2

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26 июля 2021г. 19:14
Мочать наших! Причому я думаю з подачі москалів.Те, що ніби західна Єворопа і США підтримують Україну я думаю тільки обгортка, а за нею нафтодолари гнилої РФ, які вони отримують.
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26 июля 2021г. 19:38
Звісно мочать, тренера з рашки собі взяла от і результат
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