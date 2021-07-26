Украинку Елистратову отстранили от Олимпиады за день до старта на Играх-2020

Игры в Токио должны были стать для триатлонистки четвертыми кряду

Юлия Елистратова / Фото: Facebook

Триатлонистка Юлия Елистратова не выступит на Олимпийских играх-2020.



Украинку отстранили от участий в соревнованиях за день до старта из-за допинга. Отстранение будет действовать на время расследования дела, так что в ближайшее время Елистратова не сможет принимать участие в турнирах.

Допинг-проба, которая оказалась положительной, была взята у Юлии на кубке по триатлону 5 июня, который проводился в Украине. Украинка может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Отметим, что для Елистратовой предстоящие Игры должны были стать четвертыми кряду. В 20-летним возрастом Юлия дебютировала на Олимпийских играх, показав лучший результат – 24-е место.

Напомним, что 18 июля был установлен новый мировой рекорд на дистанции Ironman.