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Без турнирных задач, но с оглядкой на будущее. Сегодня женская сборная Украины сыграет первый матч Золотой Евролиги

Коронавирус превратил квартет группы B в трио
Волейбол
09:57
Без турнирных задач, но с оглядкой на будущее. Сегодня женская сборная Украины сыграет первый матч Золотой Евролиги
Превью
Сборная Украины на квалификации чемпионата Европы-2021 / Фото: eurovolley.cev.eu

Сегодня, 29 мая, женская сборная Украины проведет свой первый матч Золотой Евролиги-2021.

В группе B украинкам предстоит сыграть с командами Словакии и Болгарии. Финляндия, которая была четвертой в нашей группе, не сможет принять участие в турнире из-за проблем с наболевшей темой – коронавирусом.

Золотая Евролига была трамплином для европейских сборных, которые стремятся подняться на вершину мирового волейбола. Но в этом году этот турнир превратился в обычное международное соревнование, в котором команды борются лишь за призовые и рейтинговые очки. Мест в Кубке претендентов, как и самого турнира, в 2021 году не будет. Состав Лиги наций-2021 не изменится и в следующем розыгрыше турнира.

В связи с этим многие команды решили дать отдых своим лидерам. Болгария не досчиталась доигровщицы Элицы Васильевой, в составе Азербайджана не выступит экс-украинка, которая является лидером атаки сборной – Полина Рагимова (Петрашко). В заявку сборной Украины не попали четыре игрока основного состава квалификации чемпионата Европы-2021: капитан Надежда Кодола, Богдана Анисова, Ольга Скрипак и Юлия Герасимова. Их места займут игроки вице-чемпиона Украины «Химика» – Юлия Бойко, Анастасия Маевская и Оксана Яковчук.

Оксана Яковчук, Анастасия Маевская и Юлия Бойко

В 2019 году сборная Болгарии вылетела из Лиги наций. Болгарки выглядят фаворитом группы B, но будут ли они показывать весь свой арсенал в групповом этапе – большой вопрос. Ведь в Болгарии пройдет «Финал четырех», а, следовательно, они уже обеспечили себе выход в полуфинал турнира. Еще три путевки достанутся лучшей команде каждой из групп.

Состав Золотой Евролиги:

Группа А: Франция, Румыния, Азербайджан, Испания

Группа B: Украина, Болгария, Словакия, Финляндия (не выступит из-за эпидемии COVID-19)

Группа С: Беларусь, Венгрия, Хорватия, Чехия.

Дебютный матч первого тура группового этапа нашего трио, матчи которого проходят в Запорожье, Болгария у Словакии уже выиграла – «сухие» 3:0, и лишь во втором сете словачки оказали достойное сопротивление (25:14, 26:24, 25:15). Кстати, сборную Болгарии возглавляет Иван Петков, который в этом году по ходу сезона встал у руля «Прометея» и прервал гегемонию «Химика» в украинской Суперлиге, а основной связующей коллектива является Лора Китипова (также из коллектива из Каменского).

Болгария - Словакия / Фото: cev.eu

Последняя победа Украины над Болгарией датируется далеким 2003 годом. Тогда в рамках группового этапа чемпионата Европы украинки победили со счетом 3:1. С того времени представительницы Болгарии выиграли четыре матча, последние два из которых прошли в 2018 году в группе A Золотой Евролиги. Посмотрим, прервется ли затянувшаяся на почти 18 лет серия уже в это воскресенье.

Со Словакией последние матчи прошли в рамках группы А Золотой Евролиги-2019. И если первый матч завершился победой украинок 3:0 (25:17, 25:22, 25:17), то вот во втором круге словачки сотворили сенсацию – 3:1 (27:25, 21:25, 25:20, 25:14), которое не позволило нашей национальной команде пробиться в «Финал четырех».

«Омоложение состава». Если в отборе на чемпионат Европы-2021 юные игроки подключались к опытным исполнительницам, то вот на предстоящем турнире самым старшим игроком в команде станет дебютантка Оксана Яковчук, которая родилась в 1995 году. Вероятно, тренерский штаб во главе с Владимиром Орловым в боевых условиях хочет определить волейболисток, которые войдут в заявку сборной на чемпионате Европы-2021.

Заявка женской сборной Украины на Золотую Евролигу:

Связующие: Дарья Великоконь, Елена Рудик

Угловые игроки: Екатерина Дудник, Оксана Яковчук, Юлия Бойко, Карина Денисова, Анна Харчинская, Евгения Хобер.

Центральные блокирующие: Диана Мелюшкина, Марина Мазенко, Анастасия Маевская, Виктория Даньчак.

Либеро: Кристина Немцева, Анастасия Карасева.

Ориентировочный основной состав:

Дарья Великоконь – Карина Денисова, Екатерина Дудник – Юлия Бойко, Диана Мелюшкина – Виктория Даньчак, Кристина Немцева (либеро).

Матчи первого тура группового этапа смотрите на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua.

29 мая Украину ожидает встреча со сборной Словакии. Видео трансляция матча Словакия – Украина. Начало – в 18:55.

30 мая сборная Украины встретится с командой Болгарии. Видео трансляция матча Украина – Болгария. Начало – в 18:55.

Олег Шумейко-младший
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Золотая Европейская лига сборная Украины (волейбол) Иван Петков Владимир Орлов (волейбол)

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