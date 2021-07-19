Женская сборная Украины на тренировочном сборе проведет два спарринга с чемпионками Золотой Евролиги-2021
Доигровщица сборной Украины: «Любому сопернику на чемпионате Европы можем дать бой»
Анисова – о подготовке к предстоящему чемпионату Европы и прогрессе сборной
13:12
Интервью
Богдана Анисова / Фото: Скриншот
Доигровщица сборной Украины Богдана Анисова
рассказала о подготовке к Евроволей-2021.
О Румынии, в которой будет проведен групповой этап Евроволей-2021
Я играла в Бухаресте один год. По атмосфере все здорово, болельщики ходят. Хотя сейчас с COVID-19 я не знаю, как сейчас это все будет происходить. В целом мне это понравилось.
Об уровне сборной Украины
Нам в сборной есть над чем работать. Неважно, какие игроки, высокого класса либо молодежь. Всегда есть что исправлять, поэтому сложно оценить. Но я считаю, что мы движемся в положительном направлении.
Сильнее ли сборная сейчас, если сравнивать с уровнем на отборе к чемпионату Европы?
Сильнее в психологическом плане. Притерлись друг к другу, все понимают, чего от кого ждать. Психологически спокойнее и сильнее стали. Ну и в плане физических данных мы растем, но психология важнее.
Главные соперники по группе
Со всеми надо играть. Всем мы может дать бой абсолютно спокойно.
Согласна ли с выражением, что порядок и дисциплина бьет класс?
Ну не прямо бьет класс, но помогает это сделать. Лишь только этих двух вещей недостаточно. Очень много всего должно происходить в совокупности. Еще есть работа на тренировках, общение с игроками, психологическая составляющая.
Готова ли молодежь к давлению на Евро?
Сейчас больше да. В сравнении с отбором, когда многие девочки выходили с огромными глазами и боялись. Тут даже вопрос не в мастерстве, а в атмосфере. Играли исключительно в чемпионатах. Сейчас уровень их психологической подготовки получше, и я думаю, что они готовы выдержать это давление. И те, кто постарше, им в этом помогут.
Удалось ли восстановить силы перед чемпионатом Европы?
Мы отдохнули в Турции. Сначала был пляжный отдых, а потом на шарах летали. После Турции уже тренировки, восстановление. Наш доктор помогал восстанавливаться на протяжении всего отпуска.
Напомним, что на тренировочных сборах украинки проведут два спарринга с победителями Золотой Евролиги.
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