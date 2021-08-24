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«Эпицентр» подписал чемпиона мира

Шальпук продолжит карьеру в Украине
Волейбол
12:37
«Эпицентр» подписал чемпиона мира
Артур Шальпук / Фото: przegladsportowy.pl

Вице-чемпионы Украины «Эпицентр-Подоляне» совершили еще один громкий трансфер.

Новичком коллектива стал экс-доигровщик «Вервы Варшавы» Артур Шальпук, сообщил игрок польскому сайту sport.tvp.pl. Шальпук впервые в карьере проведет сезон не в родном чемпионате. Ранее доигровщик также выступал в «Чарни Радоме» и «Скре». Отметим, что в 2018 году Артур со сборной Польши стал победителем чемпионата мира, в финале обыграв грозную Бразилию 3:0.

Напомним, что руководить «Эпицентром» в следующем сезоне будет известный польский специалист. Также коллектив из Городка узнал соперника по еврокубку.

Олег Шумейко-младший
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Эпицентр-Подоляне Кубок Вызова

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