Заявка на чемпионство? Три игрока сборной Украины пополнили состав «Эпицентра»
«Эпицентр» подписал чемпиона мира
Шальпук продолжит карьеру в Украине
12:37
Артур Шальпук / Фото: przegladsportowy.pl
Вице-чемпионы Украины «Эпицентр-Подоляне» совершили еще один громкий трансфер.
Новичком коллектива стал экс-доигровщик «Вервы Варшавы» Артур Шальпук, сообщил игрок польскому сайту sport.tvp.pl. Шальпук впервые в карьере проведет сезон не в родном чемпионате. Ранее доигровщик также выступал в «Чарни Радоме» и «Скре». Отметим, что в 2018 году Артур со сборной Польши стал победителем чемпионата мира, в финале обыграв грозную Бразилию 3:0.
Напомним, что руководить «Эпицентром» в следующем сезоне будет известный польский специалист. Также коллектив из Городка узнал соперника по еврокубку.
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