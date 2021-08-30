Горден Брова: «Мы уважаем всех соперников, но никого не боимся!»

С 1 по 19 сентября пройдет чемпионат Европы

Эксклюзив

Фото: Артем Лавренчук

Уже 1 сентября начинается чемпионат Европы по волейболу среди мужчин. Сборная Украины, которая попала в одну из сильнейших групп первенства, проведет стартовый матч 2 августа.



XSPORT накануне континентального первенства пообщался с либеро национальной команды Горденом Бровой. Брова рассказал о подготовке Украины к Евроволлей-2021 и ожиданиях от следующего клубного сезона.

Фото: facebook.com/barkomkazhany

С победой в Кубке Хортицы. Во время подготовки к чемпионату Европы вам удалось в боевых условиях проверить уровень команды в матчах с лучшими командами Европы. Как вы оцениваете функциональную готовность сборной к предстоящему Евроволей-2021?

Спасибо. Считаю, в этих играх команда начала набирать игровой и физический тонус. Ведь тренировки это одно, а возможность проверить свои силы в игровом режиме, который схож с тем, который будет на Евро, очень мобилизировала. Эти игры показали, что в нашей игре нам нужно улучшить. И, считаю, большим бонусом стало то, что во многих играх мы играли по 5 партий. Не беря во внимание результат каждой отдельной игры, все игроки на площадке бились друг за друга до последнего, выдерживая как физический уровень, так и должный уровень концентрации.

На чемпионате Европы у вас одна из сложнейших групп? Как вы оцениваете жеребьевку?

О «сложности» группы мы не думаем, было ли бы легче попасть на кого-то другого… Мы всех соперников уважаем, но никого не боимся!

Во время подготовки вам удавалось играть по три игры за три дня. Но на чемпионате Европы за неделю придется сыграть пять матчей. Удастся ли сохранить должный физический и психологический уровень к концу группового этапа?

На Евро все команды находятся в равных условиях. Конечно, легкой прогулки не будет. Но мы провели хорошую подготовку, и, уверен, что игроки и тренерский штаб готовы полностью отдаваться в каждой игре до последнего розыгрыша.

Брова с Кубком Украины-2021 / Фото: facebook.com/barkomkazhany

Вы по пять сезонов защищали цвета «Юракадемии» и «Баркома»? Какие ожидания от игры в «Эпицентре»? В новом клубе большинство игроков знакомы вам по сборной, так что проблем с адаптацией быть не должно.

Надежды самые высокие! «Эпицентр» – очень амбициозная команда, которая ставит перед собой максимальные цели. И мне это очень нравится. Я буду делать все от меня возможное, чтобы команда добыла как можно больше побед как в Украине, так и в еврокубках. Да, с большинством игроков я знаком давно и уверен, что прблем с адаптацией точно не будет!

Ранее вы играли на позиции доигровщика (во времена выступления за «Юракадемию» – XSPORT). Не жалеете о смене роли, либо же у вас никогда не было такого немного эгоистичного желания зарабатывать очки для команды своими усилиями?

Про смену амплуа не жалею, но никогда не теряю возможности поиграть в нападении на тренировке либо на играх, когда тренер даст такую возможность. Все-таки самые яркие эмоции получаешь от забитого мяча! В связи с этим пришлось немного изменить моральный подход. Ведь у либеро не такой разнообразный диапазон действий на площадке, как у нападающих. Последние могут компенсировать не самые удачные действия даже во время одного розыгрыша, а либеро обязан быть сконцентрирован, хладнокровным и терпеливым в каждый момент матча.

Горден Брова (№ 12) в «Юракадемии» / Фото: volleyball.ua

Всю карьеру вы провели в Украине. Хотели бы поиграть в каком-то зарубежном чемпионате?

Очень бы хотелось попробовать свои силы в Польше или Италии. В этих странах просто живут волейболом – каждый матч как отдельное шоу! И уровень команд, соответственно, очень высокий.

И последнее. Вам как либеро больше нравится играть в приеме, защищаться или пасовать?

Я бы не стал выделять какой-то элемент. Я просто люблю волейбол и получаю удовольствие от игры в целом! Это действительно приятно – своими действиями «обламывать» все старания соперника в атаке или на подаче, или отдать быструю передачу напарнику, после чего он не оставляет никаких шансов команде по ту сторону сетки.

Фото: Артем Лавренчук

Я научился видеть позитив и подпитываться эмоциями за счет тех действий, которые из-за стереотипов не очень любят выполнять в современном волейболе. Я хочу максимально облегчить игру своим партнерам по команде, и сделать так, чтобы они выглядели лучшими! А для этого нужно выполнять много «черновой» работы на площадке.

Беседовал Олег Шумейко-младший