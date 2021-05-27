Лидеры получат отдых. 4 игрока основного состава женской сборной Украины пропустят Золотую Евролигу

Команду пополнят три волейболистки вице-чемпиона Украины «Химика»

Сборная Украины / Фото: facebook.com/fvu.in.ua

Уже в эту субботу, 29 мая, сборная Украины проведет первый матч Золотой Евролиги.



Федерация волейбола Украины на страничке в Facebook сообщила, что четыре игрока основного состава получат отдых: Надежда Кодола, Юлия Герасимова, Богдана Анисова и Ольга Скрипак. Главный тренер женской национальной команды даст отдых своим лидерам, так как в этом году турнир не дает возможности повышения в Лигу Наций. Их заменят игроки вице-чемпиона Украины – из «Химика» довызваны Юлия Бойко, Анастасия Маевская и Оксана Яковчук.

Напомним, что телеканал XSPORT и портал XSPORT.ua будут показывать матчи женской сборной Украины.

29 мая Украину ожидает встреча со сборной Словакии. Видео трансляция матча Словакия – Украина. Начало – в 18:55.

30 мая сборная Украины сыграет с командой Болгарии. Видео трансляция матча Украина – Болгария. Начало – в 18:55.