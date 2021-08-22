Турция «всухую» обыграла Швецию в группе Украины на чемпионате Европы и обеспечила себе место в плей-офф
Нидерланды вслед за Турцией вышли из группы Украины в плей-офф чемпионата Европы
Хозяева площадки Румыния осталась без права на ошибку
22:58
Фото: cev.eu
В группе сборной Украины на чемпионате Европы по волейболу завершился последний матч третьего тура.
Хозяйки площадки румынки в четырех сетах уступили Нидерландам, которые вслед за Турцией гарантировали себе место в плей-офф Евроволей-2021. Самым результативным игроком матча стала нидерландская доигровщица Анна Бёйс – 17 очков (14 в атаке, 2 на подаче, 1 на блоке).
Чемпионате Европы. Женщины. Группа D
Нидерланды – Румыния 3:1 (25:12, 25:27, 25:17, 25:14)
Напомним, что в заключительном туре Румыния сыграет с Украиной. Матчи чемпионата Европы смотрите на телеканалах XSPORT, XSSPORT+, а также портале XSPORT.ua.
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