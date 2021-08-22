Нидерланды вслед за Турцией вышли из группы Украины в плей-офф чемпионата Европы

Хозяева площадки Румыния осталась без права на ошибку

Фото: cev.eu

В группе сборной Украины на чемпионате Европы по волейболу завершился последний матч третьего тура.



Хозяйки площадки румынки в четырех сетах уступили Нидерландам, которые вслед за Турцией гарантировали себе место в плей-офф Евроволей-2021. Самым результативным игроком матча стала нидерландская доигровщица Анна Бёйс – 17 очков (14 в атаке, 2 на подаче, 1 на блоке).

Чемпионате Европы. Женщины. Группа D

Нидерланды – Румыния 3:1 (25:12, 25:27, 25:17, 25:14)

Напомним, что в заключительном туре Румыния сыграет с Украиной. Матчи чемпионата Европы смотрите на телеканалах XSPORT, XSSPORT+, а также портале XSPORT.ua.