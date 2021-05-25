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Орлов: «У всех большое желание играть и побеждать»

Тренер женской сборной Украины по волейболу – о подготовке к матчам «Золотой Евролиги»
Волейбол
19:30
Орлов: «У всех большое желание играть и побеждать»
Владимир Орлов / фото - volleyball.ua

Национальная женская сборная Украины готовится к матчам «Золотой Евролиги», которые состоятся 28-30 мая в Запорожье. Соперницами подопечных Владимира Орлова будут представительницы Болгарии и Словакии. Команда Финляндии, которая также находится с нами в одной группе, участвовать в соревнованиях не будет.

Владимир, как сборная Украины готовится к матчам «Золотой Евролиги»?

«К нам присоединились игроки, которые раньше не были в составе национальной команды. Потом COVID-19 они достаточно быстро вошли в рабочий ритм и уже показывают хорошие результаты. Можно сказать, что мы вернулись к исходной позиции».

Подготовка идет по плану?

«Для нее как таковой у нас маловато времени, но мы используем инерцию, которую набрали во время предыдущего этапа подготовки к отборному циклу чемпионата Европы и, собственно, самого турнира. То есть спортсменки находятся в чудесной форме. Мы же продолжаем работать и искать новые связки».

Некоторые игроки пропустят «Евролигу». С чем связанные изменения в составе команды?

«Мы дали возможность некоторым игрокам команды подлечиться и немного отдохнуть после длительного сезона. Поэтому они не будут брать участия в «Золотой Евролиге» и уже непосредственно будут готовиться к чемпионату Европы. Семинедельная подготовка начнется в начале июля. Впрочем, пока не знаем, где именно она будет проходить».

Отличается ли подготовка к «Золотой Евролиге» и чемпионату Европы?

«Подготовка к Евроволей-2021 будет базовой. То есть мы начнем практически с нуля, а теперь же просто используем то, что готовили к этому в течение месяца. Наше задание в «Евролиге» – сыграть на приличном уровне и попасть к финалу».

Соперники Украины также будут играть не основным составом?

«Думаю, что Болгария точно прибудет в Запорожье основным составом: команда не проходила отборочный цикл на чемпионат Европы, потому что попала туда напрямую, и немного позже начала подготовку. Финляндия вообще не будет брать участия в турнире из-за того, что находится на карантине. Будет играть Словакия в полном составе или тренерский штаб даст лидерам отдых – я не знаю».

Тот факт, что Украина играла отборочные матчи, – это плюс или минус для команды в рамках «Золотой Евролиги»?

«Каждая официальная игра – большой плюс для всей команды: это игровой опыт, налаживание связей между волейболистками и тому подобное. Устали ли девушки за время отборочного этапа? Думаю, что не очень, ведь медицинский штаб работает на полную силу. Новые спортсменки, которые присоединились к нам на эти соревнования, принесут свежесть коллектива. Все имеют большое желание играть и побеждать».

Украина узнала соперников по финальной части Евроволей-2021.

Напомним, что в конце мая женская сборная Украины сыграет в Золотой Евролиге.

29 мая Украину ожидает встреча со сборной Словакии. Видео трансляция матча Словакия – Украина пройдет на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – в 18:55.

30 мая сборная Украины встретится с командой Болгарии. Видео трансляция матча Украина – Болгария пройдет на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – в 18:55.

Источник: volleyball.ua Рене Тер Велде
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Владимир Орлов (волейбол)

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