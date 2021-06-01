Первый турнир в ранге топ-команды. Мужская сборная Украины после почти двух лет простоя сыграет в Золотой Евролиге. Смотрите на XSPORT!

В последний раз украинцы играли в четвертьфинале Евроволей-2019, где уступили будущим чемпионам на тай-брейке

Превью

Сборная Украины на чемпионате Европы-2019 / Фото: cev.eu

Уже сегодня, 1-го июня, мужская сборная Украины проведет первый матч Золотой Евролиги-2021. Нидерланды, которые должны были стать главными конкурентами «сине-желтых», благодаря отказу Китая от Лиги наций пошли на повышение. А с нами в группе остались Словакия и Румыния.



А жаль, ведь сыграть с командой уровня Нидерландов было бы неплохой проверкой для национальной команды. Нимир Абдель-Азиз, который выдал феноменальный сезон в «Трентино» и со своим коллективом вышел в финал Лиги чемпионов, одноклубник капитана сборной Украины Олега Плотницкого по «Перудже» Тийс Тер Хорст и многие другие игроки, выступающие на хорошем уровне в европейских топ-лигах, стали бы хорошим индикатором уровня нашей сборной.

Да, все мы помним триумфальный чемпионат Европы-2019. Украина впервые с 2005 вышла в финальную часть континентального первенства и произвела фурор. По ходу турнира украинцы набирали обороты и к плей-офф подошли в максимальной готовности. В 1/8-й финала жребий «наградил» нас Бельгией. И пусть бельгийцы и выглядели явными фаворитами, но на тай-брейке чаша весов склонилась в нашу сторону.

В четвертьфинале задача была еще сложнее. Гиганты из Сербии, каждый из основного состава которых выступал в топ-3 лиг Европы. Нам предрекали бесславное поражение. Но каково было удивление у многих недоброжелателей, когда после первого сета вели именно украинцы. Да, пусть в тот раз в рулетке исход оказался не в нашу пользу – 9:15 в пятой партии – но вряд ли кто-то может сказать, что ребята не сражались. Отметим, что именно сербы стали чемпионами континентального первенства 2019-го года.

Фото: cev.eu

Кроме Украины в четвертьфинале завершили выступление на турнире чемпион и вице-чемпион Евроволей-2017 (Россия и Германия), а также серебряный призер Рио-2016 (Италия). Не самая плохая компания, не правда ли? Но это уже история.

Угис Крастиньш / Фото: cev.eu

Благодаря выходу в топ-8 турнира украинцы гарантировали себе участие в следующем континентальном первенстве. А шанс доказать, что это был не шальной выстрел, а закономерный результат, у наших волейболистов будет уже на предстоящем чемпионате Европы-2021. В группе А у нас будут старые знакомые по плей-офф прошлого турнира Бельгия и Сербия, сопернике по предыдущей группе Польша, а также Греция и Португалия. Этот секстет по праву ознаменовали «группой смерти».

С того момента подопечные Угиса Крастиньша не провели ни одного официального матча. В середине июля 2020-го года был проведен тренировочный сбор, но разве это можно сравнить с подготовкой в боевых условиях с лучшими командами мира? Но не только наша сборная пострадала. Пандемия коронавируса ударила по всей планете, и мир спорта увернуться также не сумел.

Отмена множества турниров, заморозка состава Лиги наций до 2022 года. И вот Золотая Евролига превращается в обычный товарищеский турнир. Да, рейтинговые очки смогут помочь изменить положение в рейтинг-листе FIVB. Но это не более чем ложка меда в бочке дегтя.

В заявке Золотой Евролиги произошло несколько изменений в составе по сравнению с чемпионатом Европы-2019. Дмитрий Теременко и Горден Брова, который недавно стал новичком «Эпицентра-Подоляне», пропустят турнир по семейным обстоятельствам. Место Олега Шевченко, который по ходу сезона периодически выпадал из-за травмы, займет Илья Ковалев. А связующего Владимира Ковальчука сменит Алексей Головень или Дмитрий Щитков.

Либеро Горден Брова (по центру) не сыграет на Золотой Евролиге-2021 / Фото: cev.eu

Заявка мужской сборной Украины на Золотую Евролигу-2021:

Связующие: Владислав Диденко, Алексей Головень, Дмитрий Щитков.

Диагональные: Дмитрий Виецкий, Василий Тупчий.

Доигровщики: Олег Плотницкий, Ян Ерещенко, Илья Ковалев, Тимофей Полуян.

Центральные блокирующие: Юрий Семенюк, Максим Дрозд, Владимир Остапенко, Владислав Щуров.

Либеро: Денис Фомин, Дмитрий Канаев.

В связи с отбытием Нидерландов, которые должны были принимать один из туров группы B, в Лигу наций, Украина взяла на себя обязанности проведения всех матчей нашего трио. С 1-го по 6-е июня в Запорожье пройдут 6 матчей, в которых сыграют Украина, Румыния и Словакия.

Единственный матч сборная Украины и Румынии провели в квалификации на чемпионат мира-2014. Тогда украинцы во втором раунде отбора добыли победу 3:1. В той же квалификации на мировое первенство была и последняя встреча со сборной Словакии. Наши волейболисты сумели отомстить за два поражения в квалификации к Евроволей-2011, добыв уверенную победу 3:0. К слову, словаки сумели преодолеть квалификационный раунд и выступят на Евроволей-2021, а вот представители Румынии континентальное первенство пропустят.

Все матчи сборной Украины смотрите на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua.

Матчем-открытием нашей группы станет игра украинцев со сборной Румынии сегодня, 1-го июня. Видео трансляция встречи Украина – Румыния. Начало – в 17:55 по киевскому времени.