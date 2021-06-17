Крастиньш: «Хотим снова поднять трофей Евролиги»
Сборная Украины отправилась на матчи «Финала четырех» Золотой Евролиги
Матчи национальной команды 19 и 20 июня смотрите на телеканале XSPORT и XSPORT.ua
18:23
Сборная Украины / Фото: cev.eu
Сборная Украины отправилась в Бельгию на полуфинальные матчи «Финала четырех» Золотой Евролиги.
Напомним, что украинцы, которые выиграли все матчи группового этапа, в полуфинале встретятся с хозяевами мини-турнира – сборной Бельгии.
Главный тренер национальной команды Украины Угис Крастиньш заверил, что украинцы едут только за победой.
Матчи сборной 19 и 20 июня смотрите на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua.
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