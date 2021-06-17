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Сборная Украины отправилась на матчи «Финала четырех» Золотой Евролиги

Матчи национальной команды 19 и 20 июня смотрите на телеканале XSPORT и XSPORT.ua
Волейбол
18:23
Сборная Украины отправилась на матчи «Финала четырех» Золотой Евролиги
Сборная Украины / Фото: cev.eu

Сборная Украины отправилась в Бельгию на полуфинальные матчи «Финала четырех» Золотой Евролиги.

Напомним, что украинцы, которые выиграли все матчи группового этапа, в полуфинале встретятся с хозяевами мини-турнира – сборной Бельгии.

Главный тренер национальной команды Украины Угис Крастиньш заверил, что украинцы едут только за победой.

Матчи сборной 19 и 20 июня смотрите на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua.

Олег Шумейко-младший
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