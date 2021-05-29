Украина одержала непростую волевую победу на старте Золотой Евролиги-2021

Домашние трибуны помогли обыграть словачек

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фото - ФВУ

В стартовом матче Золотой Евролиги-2021 сборная Украины обыграла Словакию.

На домашнем паркете в Запорожье подопечные Владимира Орлова проиграли первый и третий сеты. Волейболистки сборной Украины смогли наладить игру и выиграть решающий сет.

Самой результативной в составе женской сборной стала Диана Мелюшкина, набрав15 очков. Также более десяти очков набрала Юлия Бойко, на ее счету 11 попаданий.



Золотая Евролига. Первый тур

Украина – Болгария 2:3 (22:25, 25:22, 14:25, 25:15, 15:7)

Ранее словачки проиграли команде Болгарии. Из группы выйдет только 1 лучшая группа из 3.