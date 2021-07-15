В Украине буде проведен этап Мирового тура по пляжному волейболу
Украинский дуэт выступит на чемпионате Европы по пляжному волейболу
Попов и Емельянчик сыграют на континентальном первенстве
12:46
Сергей Попов и Владислав Емельянчик / Фото: www-old.cev.eu
Сергей Попов и Владислав Емельянчик вошли в основную сетку чемпионата Европы в Вене, Австрия, который пройдет с 12 по 15 августа.
Украинский дуэт вошел в 32 лучшие пары континента. Отметим, что в прошлом году Попов в паре с Ярославом Гордеевым должен был выступить на еврофоруме в 2020-м году, но этого не удалось сделать из-за COVID-19 в команде накануне соревнований.
Напомним, что Попов и Емельянчик вышли в финальный раунд квалификации на Олимпийские Игры-2020, где в 1/8 финала уступили команде Бельгии.
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