Украинский дуэт выступит на чемпионате Европы по пляжному волейболу

Попов и Емельянчик сыграют на континентальном первенстве

Сергей Попов и Владислав Емельянчик / Фото: www-old.cev.eu

Сергей Попов и Владислав Емельянчик вошли в основную сетку чемпионата Европы в Вене, Австрия, который пройдет с 12 по 15 августа.



Украинский дуэт вошел в 32 лучшие пары континента. Отметим, что в прошлом году Попов в паре с Ярославом Гордеевым должен был выступить на еврофоруме в 2020-м году, но этого не удалось сделать из-за COVID-19 в команде накануне соревнований.

Напомним, что Попов и Емельянчик вышли в финальный раунд квалификации на Олимпийские Игры-2020, где в 1/8 финала уступили команде Бельгии.