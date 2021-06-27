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Уверенная победа перед Олимпиадой. Женская сборная США выиграла третью Лигу Наций кряду

Бразильянки стали вторыми, представительницы Турции замкнули первую тройку
Волейбол
14:59
Уверенная победа перед Олимпиадой. Женская сборная США выиграла третью Лигу Наций кряду
Сборная США / Фото: en.volleyballworld.com

Завершился розыгрыш Лиги Наций-2021.

Третий раз кряду главный трофей достался женской сборной США. В финале американки в четырех сетах обыграли национальную команду Бразилии, а доигровщица Мишель Барч-Хэкли, которая стала лучшим бомбардиром матча с 22 очками, стала MVP турнира.

В матче за третьем место сборная Турции «всухую» обыграла японок.

Лига Наций-2021. Женщины

Финал

Бразилия – США 1:3 (28:26, 23:25, 23:25, 21:25)

Габи (18), Тандара (17), Кэрол (17) – Барч-Хэкли (22), Томпсон (16), Дрюс (12)

Матч за третье место

Япония – Турция 0:3 (19:25, 16:25, 17:25)

Кога (11), Курого (8), Ишикава (6) – Каракурт (29), Эрдем (13), Сеноглу (7)

Напомним, что «Прометей» узнал соперника по Лиге чемпионов, а «Барком», «Эпицентр» и «Юракадемия» – по Кубку Вызова.

Олег Шумейко-младший
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Лига наций (волейбол)

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