Уверенная победа перед Олимпиадой. Женская сборная США выиграла третью Лигу Наций кряду
Завершился розыгрыш Лиги Наций-2021.
Третий раз кряду главный трофей достался женской сборной США. В финале американки в четырех сетах обыграли национальную команду Бразилии, а доигровщица Мишель Барч-Хэкли, которая стала лучшим бомбардиром матча с 22 очками, стала MVP турнира.
В матче за третьем место сборная Турции «всухую» обыграла японок.
Лига Наций-2021. Женщины
Финал
Бразилия – США 1:3 (28:26, 23:25, 23:25, 21:25)
Габи (18), Тандара (17), Кэрол (17) – Барч-Хэкли (22), Томпсон (16), Дрюс (12)
Матч за третье место
Япония – Турция 0:3 (19:25, 16:25, 17:25)
Кога (11), Курого (8), Ишикава (6) – Каракурт (29), Эрдем (13), Сеноглу (7)
Напомним, что «Прометей» узнал соперника по Лиге чемпионов, а «Барком», «Эпицентр» и «Юракадемия» – по Кубку Вызова.
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