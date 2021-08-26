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Владислав Диденко: «Украина не опускает руки и играет до последнего – победы в пяти партиях над Болгарией и Сербией это доказывают»

Связующий национальной команды – о предстоящем чемпионате Европы и целях «Эпицентра» на предстоящий сезон
Волейбол
19:55
Владислав Диденко: «Украина не опускает руки и играет до последнего – победы в пяти партиях над Болгарией и Сербией это доказывают» Эксклюзив
Владислав Диденко / Фото: Артем Лавенчук

Сборная Украины на чемпионате Европы-2019 произвела фурор. Да, наш коллектив не находился в числе аутсайдеров, но войти в восьмерку лучших и дать бой будущим триумфаторам турнира (2:3 против Сербии в четвертьфинале – XSPORT) – дорогого стоит.

Теперь нашим волейболистам предстоит новый вызов – подтвердить свой высокий уровень. Задатки для уверенного выступления на предстоящем Евроволей-2021 есть – украинцы хорошо провели Золотую Евролигу, а также выиграли Кубок Хортицы, в котором в пяти партиях были обыграны действующие чемпионы Европы Сербия, а Болгария.

Диденко пасует в матче с Сербией / Фото: Артем Лавренчук

Связующий сборной Украины Владислав Диденко в эксклюзивном интервью рассказал о подготовке к предстоящему континентальному первенству, а также порассуждал, что принесут украинскому волейболу громкие трансферы «Эпицентра».

Прежде всего, с победой на Кубке Хортицы. Вы сумели проверить свои силы с топовыми европейскими сборными. Как вам данный этап подготовки?

Фото: Артем Лавренчук

Спасибо за поздравления. Турнир получился хороший. Удалось провести боевые спарринги, в которых удалось обыграть Болгарию и Сербию в пяти партиях. Это говорит о том, что команда не опускает руки и играет до последнего – это хороший признак. К сожалению, сборная Словении не приехала, но это дало возможность разбить нашу сборную на два состава и получить игровую практику всем игрокам.

Сейчас вам предстоят контрольные матчи с олимпийским чемпионом Францией – команда, исповедующая более техничную, вязкую игру? Сборной Украины удобнее играть с такими соперниками, или же с коллективами, исповедующими более силовой волейбол?

Все будет зависеть от конкретной встречи. Я думаю, играть с техничными командами тяжелее, поскольку нужно выдерживать более высокий уровень концентрации и быть терпеливым. Но если в конкретном матче команда соперника тебя вынесла с подачи, поставила плотный высокий блок и атаковала поверх ваших рук – что тогда делать? Дело случая и многих факторов, с которыми справится команда или нет. Такой и будет результат.

Следили ли вы за Олимпийскими играми? В четвертьфинале Польша, которая в вашей группе на чемпионате Европы, уступила Франции? Увидели ли вы, как этой команде можно противостоять?

Нет, не видел этого матча. Поляки были фаворитами этой встречи, но это Олимпийские игры. Ключевым фактором наверняка сыграла запредельная мотивация Франции – они квалифицировались одними из последних на этот турнир и им удалось сохранить эту мотивацию вплоть до финала и выиграть турнир. Это дорого стоит.

В Золотой Евролиге вы уступили лишь в одном матче – финальной встрече с Турцией. Считаете, что важнейшей проблемой стала недостаточная сыгранность?

Фото: cev.eu

Проблема точно не в сыгранности. Тот матч не заладился с самого начала, мы где-то спешили, суетились, играли самонадеянно и попадали в ловушки соперников. Потом после замен рисунок игры поменялся, и все пошло. Немного не хватило перевести игру в 5 сет, а там как мы знаем лотерея.

Давайте немного о клубных делах. В межсезонье «Эпицентр» совершил много громких трансферов – костяк сборной Украины будет играть в Городке. Сможет ли это улучшить как результат вашего клуба, так и результаты национальной команды?

Наверняка этот трансферный бум для этого и делался – собрать большинство сборников в одном клубе – дабы улучшить результаты клуба и сборной, посредством лучшей сыгранности игроков и большим количеством проведенных игр и тренировок. Время покажет, как все получится.

Какие задачи ставятся перед «Эпицентром» на следующий сезон? И не рассматривалась ли возможность выступление в Кубке ЕКВ, учитывая, что «Барком» решил принять участие в Кубке Вызова?

Фото: Facebook

В национальном первенстве цели максимальные. В Кубке Вызова попасть в четверку, на счет выступлений в Кубке ЕКВ я не слышал. Тот факт, что там играют очень сильные команды, объясняет выступление в Кубке Вызова. Лучше бороться за трофей, чем попасть в первых раундах на условную «Модену» или «Зенит-Казань», так что я разделяю выбор клуба.

За свою карьеру вы выступали в трех национальных чемпионатах. Хотели бы еще в каком-то чемпионате попробовать свои силы? Возможно, в Италии, Польше, или где-то поэкзотичней – Китай, Бразилия?

Сложный вопрос. Хотел бы расти и развиваться как игрок. А со временем, если бы во мне нуждались команды таких чемпионатов, сыграть в них было бы здорово.

У вас довольно неприятный планер, но, все же, в мужском волейболе превалирует силовая подача. Пробовали ли ее, либо больше усложнять выходит планером?

Как говорил Брюс Ли: «Я не боюсь того, кто изучает 10 000 ударов, я боюсь того, кто изучает один удар 10 000 раз». Это мой вариант.

Беседовал Олег Шумейко-младший

Олег Шумейко-младший
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Теги

Владислав Диденко сборная Украины (волейбол) чемпионат Европы-2021 по волейболу

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