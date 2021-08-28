Юрий Семенюк: «С любым соперником на чемпионате Европы будем навязывать свою игру»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 18
Сейчас 7
Сегодня 27
Завтра 20
Футбол (10 событий из 11) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Нант - Лион 0:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм 3:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
21:45 Верона - Интер 1:3 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Мальорка - Эспаньол 1:0 Окончен
23:15 Валенсия - Алавес 3:0 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Горняк-Спорт - Кремень 0:1 Окончен
17:30 Кривбасс - Подолье 3:2 Окончен
17:30 ВПК-Агро - Прикарпатье 0:1 Окончен
18:45 Оболонь - Олимпик 0:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Черноморец - Александрия 2:2 Окончен
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
19:00 ТПС - Фиштаун Пингвинз 1:2 Окончен
19:05 Векше - Спарта Прага 2:1 Окончен
20:05 Лександс - Слован 5:3 Окончен
20:45 Лугано - Шеллефтео 5:1 Окончен
20:45 Фрибург Готтерон - Оцеларжи 6:2 Окончен
21:15 Айсберен - Таппара 1:6 Окончен
Теннис (2 события из 57) показать все
WTA 2021 (Chicago, USA)
Календарь Таблица
00:20 Элина Свитолина - Кристина Младенович 2:0 Окончен
01:30 Марта Костюк - Варвара Грачева 1:2 Окончен
Футбол (5 событий из 7) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ливерпуль - Челси 0:0 1-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Бавария - Герта 1:0 1-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Аталанта - Болонья 0:0 1-й тайм
19:30 Лацио - Специя 2:1 1-й тайм
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Динамо - Колос 2:0 1-й тайм
Хоккей (2 события из 2) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
18:45 Сендерйюске - Цуг 0:4 2-й период
19:00 Лукко Раума - Адлер Мангейм 0:0 Перерыв
Футбол (20 событий из 32) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Окончен
17:00 Норвич - Лестер 1:2 Окончен
17:00 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Окончен
19:30 Ливерпуль - Челси 0:0 1-й тайм
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Марсель - Сент-Этьен -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Бавария - Герта 1:0 1-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Аталанта - Болонья 0:0 1-й тайм
19:30 Лацио - Специя 2:1 1-й тайм
21:45 Ювентус - Эмполи -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Эльче - Севилья -:- Запланирован
23:00 Бетис - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Авангард - Ужгород 3:2 Окончен
15:30 Полесье - Альянс 3:1 Окончен
16:00 Горняк-Спорт - Николаев -:- Запланирован
17:45 Нива Т - Агробизнес 1:1 Окончен
18:45 Волынь - Металлист -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
14:00 Ингулец - ФК Мариуполь 3:0 Окончен
16:00 Олимпик - Шахтер -:- Запланирован
17:00 Металлист-1925 - СК Днепр-1 1:2 Окончен
19:30 Динамо - Колос 2:0 1-й тайм
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
17:00 Млада Болеслав - ХИФК 1:2 Окончен
18:45 Сендерйюске - Цуг 0:4 2-й период
19:00 Лукко Раума - Адлер Мангейм 0:0 Перерыв
20:05 Регле - Ред Булл Мюнхен -:- Запланирован
21:00 Кардифф - Лозанна -:- Запланирован
21:05 Цюрих - Фрелунда -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 9) показать все
WTA 2021 (Chicago, USA, Doubles)
Календарь Таблица
20:30 Киченок Н / Ралука Иоана Олару - Киченок Л / Ниномия М 1:0 Отложен
Футбол (14 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Тоттенхэм - Уотфорд -:- Запланирован
18:30 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Труа - Монако -:- Запланирован
18:00 Лилль - Монпелье -:- Запланирован
21:45 Реймс - ПСЖ -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Дженоа - Наполи -:- Запланирован
21:45 Милан - Кальяри -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Барселона - Хетафе -:- Запланирован
23:00 Атлетико - Вильярреал -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
14:00 Десна - Верес -:- Запланирован
17:00 Минай - Шахтер -:- Запланирован
19:30 Заря - Ворскла -:- Запланирован
19:30 Рух - ФК Львов -:- Запланирован
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
15:35 Векше - Фиштаун Пингвинз -:- Запланирован
18:05 Айсберен - Шеллефтео -:- Запланирован
18:45 Фрибург Готтерон - Слован -:- Запланирован
19:00 ТПС - Спарта Прага -:- Запланирован
19:05 Лександс - Оцеларжи -:- Запланирован
20:45 Лугано - Таппара -:- Запланирован

Юрий Семенюк: «С любым соперником на чемпионате Европы будем навязывать свою игру»

Центральный блокирующий – о предстоящем для сборной Украины чемпионате Европы и невероятной победе над российским гегемоном
Волейбол
18:50
Юрий Семенюк: «С любым соперником на чемпионате Европы будем навязывать свою игру» Эксклюзив
Юрий Семенюк на подаче / Фото: Артем Лавченчук

В каком возрасте можно начинать заниматься спортом, чтобы добиться серьезных успехов?

Некоторые тренируются с пяти лет, но так особых успехов и не добиваются. Юрий Семенюк – центральный блокирующий сборной Украины, который правила игры выучил в 20 лет. Его случайно заметил тренер «Баркома» и предложил попробовать себя в волейболе. Помог выделиться Семенюку рост – 2,10 м.

В 2016 году Юрий дебютировал в первой команде «Баркома», а уже через два года со львовской командой завоевал все национальные трофеи. Сейчас представить сборную Украины без Семенюка невозможно – волейболист является лидером команды в центре сетки.

Фото: Facebook

XSPORT в эксклюзивном интервью расспросил блокирующего о подготовке к чемпионату Европы, игре в чемпионате Бельгии и самом запоминающемся матче в карьере.

Поздравляю с триумфом на Кубке Хортицы. К сожалению, из-за коронавируса не удалось сыграть со Словенией, но и матчи с Болгарией и Сербией вышли полными борьбы. Как вы оцениваете данный этап подготовки?

Игры были достаточно насыщенными. Такие матчи с такого уровня соперниками в физическом, психологическом и тактическом плане помогут нам настроить себя на чемпионат Европы. Мы двигаемся шаг за шагом в правильном направлении.

Фото: cev.eu

Сейчас у вас идут контрольные матчи с Францией – олимпийскими чемпионами. Соперник неприятный – любят затяжные розыгрыши, довольно техничные. Насколько тяжело играть с такой командой?

Да, Франция показывает очень интересную и разнообразную игру. В таких спаррингах нам нужно навязывать свою игру. На континентальном первенстве будет много разных команд. Главная наша задача – играть в свой волейбол.

В «Эпицентре», новичком которого вы будете в следующем году, собрался почти весь костяк сборной Украины. Сможет ли это помочь выступать лучше как на клубном уровне, так и на предстоящих соревнованиях национальных команд?

Да, конечно, мы привыкнем друг к другу. Наработаем «домашние заготовки» и будем совершенствоваться.

Сезон 2019-2020 вы провели в бельгийском «Маасейке»? Чем отличается волейбол в Бельгии от украинского?

Семенюк в атаке в матче с «Зенитом» / Фото: cev.eu

Сравнивать волейбол в Украине и Бельгии нереально. Он разный, совсем иные технические моменты. В Бельгии больше работают над защитой. Большое количество иностранцев, что влияет на уровень чемпионата. Когда играют, думают, а у нас все более импульсивно. В бельгийском чемпионате команды приблизительно одинакового уровня. Maaseik и еще несколько команд (Knack ROESELARE, Lindemans AALST – XSPORT) – классом немного выше, так как выступают в Лиге чемпионов.

Есть ли у вас самый запоминающийся матч в карьере или, возможно, несколько? У меня в памяти сразу всплывает невероятный матч Лиги чемпионов против казанского «Зенита» – гегемона тех лет (на тот момент казанцы пять раз кряду выходили в финал Лиги чемпионов (2014-2018), четыре из которых завершились победой «Зенита» – XSPORT). Переворот с 0:2, невероятная борьба и сила воли, да и либеро в салатовой манишке стюарда – такое видел впервые.

Да, первая домашняя игра Лиги чемпионов… Ажиотаж, билеты все распроданы. Полные трибуны – атмосфера просто невероятная. Игра выдалась очень насыщенной. «Зенит» со своей россыпью звезд – Эрвин Нгапет, Максим Михайлов, Цветан Соколов и многие другие – выполнял свою работу на классе. Но так просто в тот день все не закончилось.

С каждым розыгрышем мы все увереннее набирали очки. После выигранной партии поймали кураж, и нас уже было не остановить. Вот так «Массейк» совершил прорыв года, а я записал свою фамилию в список самых результативных игроков встречи (15 очков в том матче, единственный из центральных блокирующих в топ-5 по количеству заработанных пунктов – XSPORT).

Обзор того фантастического матча:

Ранее вы называли Робертланди Симона (блокирующий чемпиона Италии «Любе Чивитановы» – XSPORT ) и Сречко Лисинаца (центр финалиста прошлогодней Лиги чемпионов «Трентино» – XSPORT) самыми захватывающими в вашем амплуа. Оба игрока принадлежат к «более атакующим» центрам, если позволите. Поэтому вопрос таков: какое очко самое приятное – заработанное на подаче, блоке или в атаке?

Чехол 1 в 1 на Петриче / Фото: Артем Лавренчук

Я встречался с многими высококлассными центральными блокирующими, но с Симоном пока еще не приходилось. Для меня он – лучший в своем амплуа.

Мне при подаче в первую очередь нужно «сыграть головой» – подать так, чтобы выбить соперника из зоны комфорта. Эйс – это уже своего рода бонус.

Блок – это правильно выбранное место в подходящей игровой ситуации.

В атаке я благодарен связующему и принимающим – как игроки примут мяч, какой последует пас, так я и заработаю очко, использовав для этого все свои умения и навыки. Всегда себе повторяю: «За сильный удар два очка не дают».

Каждый год в клубном сезоне или во время выступления за сборную ставлю себе только максимальные задачи – выиграть финальную игру. А если еще и удается завершить матч своим удачным действием – так это вообще бомба!

Эксклюзивное интервью со связующим сборной Украины Владиславом Диденко.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Украины (волейбол) чемпионат Европы-2021 по волейболу Юрий Семенюк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Зеленский призвал поддержать сборную Украины в плей-офф чемпионата Европы, который покажет XSPORT
Зеленский призвал поддержать сборную Украины в плей-офф чемпионата Европы, который покажет XSPORT
Волейбол
09:30
Рыхлюк: «Мое участие на чемпионате Европы было под большим вопросом»
Рыхлюк: «Мое участие на чемпионате Европы было под большим вопросом»
Волейбол
27 августа 16:30
Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата Европы
Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата Европы
Волейбол
27 августа 09:09
Владислав Диденко: «Украина не опускает руки и играет до последнего – победы в пяти партиях над Болгарией и Сербией это доказывают»
Эксклюзив
Владислав Диденко: «Украина не опускает руки и играет до последнего – победы в пяти партиях над Болгарией и Сербией это доказывают»
Волейбол
26 августа 19:55
Мельник: «Отмечу действия наших волейболисток против Швеции, которой мы не оставили шансов»
Мельник: «Отмечу действия наших волейболисток против Швеции, которой мы не оставили шансов»
Волейбол
26 августа 12:52
Определился соперник сборной Украины в 1/8-й финала чемпионата Европы
Определился соперник сборной Украины в 1/8-й финала чемпионата Европы
Волейбол
26 августа 07:28

Новости: Волейбол

Юрий Семенюк: «С любым соперником на чемпионате Европы будем навязывать свою игру»
Эксклюзив
Юрий Семенюк: «С любым соперником на чемпионате Европы будем навязывать свою игру»
18:50
Зеленский призвал поддержать сборную Украины в плей-офф чемпионата Европы, который покажет XSPORT
Зеленский призвал поддержать сборную Украины в плей-офф чемпионата Европы, который покажет XSPORT
09:30
Рыхлюк: «Мое участие на чемпионате Европы было под большим вопросом»
Рыхлюк: «Мое участие на чемпионате Европы было под большим вопросом»
27 августа 16:30
Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата Европы
Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата Европы
27 августа 09:09
Владислав Диденко: «Украина не опускает руки и играет до последнего – победы в пяти партиях над Болгарией и Сербией это доказывают»
Эксклюзив
Владислав Диденко: «Украина не опускает руки и играет до последнего – победы в пяти партиях над Болгарией и Сербией это доказывают»
26 августа 19:55
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
История
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
26 августа 16:30
Мельник: «Отмечу действия наших волейболисток против Швеции, которой мы не оставили шансов»
Мельник: «Отмечу действия наших волейболисток против Швеции, которой мы не оставили шансов»
26 августа 12:52
Определился соперник сборной Украины в 1/8-й финала чемпионата Европы
Определился соперник сборной Украины в 1/8-й финала чемпионата Европы
26 августа 07:28
Украина уничтожила Румынию и с третьего места вышла в плей-офф Евроволей
Украина уничтожила Румынию и с третьего места вышла в плей-офф Евроволей
25 августа 22:01
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
53
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
История
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
Волейбол
26 августа 16:30
1
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
6
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 22:45
7
Все новости