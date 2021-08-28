Юрий Семенюк: «С любым соперником на чемпионате Европы будем навязывать свою игру»

Центральный блокирующий – о предстоящем для сборной Украины чемпионате Европы и невероятной победе над российским гегемоном

Эксклюзив

Юрий Семенюк на подаче / Фото: Артем Лавченчук

В каком возрасте можно начинать заниматься спортом, чтобы добиться серьезных успехов?



Некоторые тренируются с пяти лет, но так особых успехов и не добиваются. Юрий Семенюк – центральный блокирующий сборной Украины, который правила игры выучил в 20 лет. Его случайно заметил тренер «Баркома» и предложил попробовать себя в волейболе. Помог выделиться Семенюку рост – 2,10 м.

В 2016 году Юрий дебютировал в первой команде «Баркома», а уже через два года со львовской командой завоевал все национальные трофеи. Сейчас представить сборную Украины без Семенюка невозможно – волейболист является лидером команды в центре сетки.

Фото: Facebook

XSPORT в эксклюзивном интервью расспросил блокирующего о подготовке к чемпионату Европы, игре в чемпионате Бельгии и самом запоминающемся матче в карьере.

Поздравляю с триумфом на Кубке Хортицы. К сожалению, из-за коронавируса не удалось сыграть со Словенией, но и матчи с Болгарией и Сербией вышли полными борьбы. Как вы оцениваете данный этап подготовки?

Игры были достаточно насыщенными. Такие матчи с такого уровня соперниками в физическом, психологическом и тактическом плане помогут нам настроить себя на чемпионат Европы. Мы двигаемся шаг за шагом в правильном направлении.

Фото: cev.eu

Сейчас у вас идут контрольные матчи с Францией – олимпийскими чемпионами. Соперник неприятный – любят затяжные розыгрыши, довольно техничные. Насколько тяжело играть с такой командой?

Да, Франция показывает очень интересную и разнообразную игру. В таких спаррингах нам нужно навязывать свою игру. На континентальном первенстве будет много разных команд. Главная наша задача – играть в свой волейбол.

В «Эпицентре», новичком которого вы будете в следующем году, собрался почти весь костяк сборной Украины. Сможет ли это помочь выступать лучше как на клубном уровне, так и на предстоящих соревнованиях национальных команд?

Да, конечно, мы привыкнем друг к другу. Наработаем «домашние заготовки» и будем совершенствоваться.

Сезон 2019-2020 вы провели в бельгийском «Маасейке»? Чем отличается волейбол в Бельгии от украинского?

Семенюк в атаке в матче с «Зенитом» / Фото: cev.eu

Сравнивать волейбол в Украине и Бельгии нереально. Он разный, совсем иные технические моменты. В Бельгии больше работают над защитой. Большое количество иностранцев, что влияет на уровень чемпионата. Когда играют, думают, а у нас все более импульсивно. В бельгийском чемпионате команды приблизительно одинакового уровня. Maaseik и еще несколько команд (Knack ROESELARE, Lindemans AALST – XSPORT) – классом немного выше, так как выступают в Лиге чемпионов.

Есть ли у вас самый запоминающийся матч в карьере или, возможно, несколько? У меня в памяти сразу всплывает невероятный матч Лиги чемпионов против казанского «Зенита» – гегемона тех лет (на тот момент казанцы пять раз кряду выходили в финал Лиги чемпионов (2014-2018), четыре из которых завершились победой «Зенита» – XSPORT). Переворот с 0:2, невероятная борьба и сила воли, да и либеро в салатовой манишке стюарда – такое видел впервые.

Да, первая домашняя игра Лиги чемпионов… Ажиотаж, билеты все распроданы. Полные трибуны – атмосфера просто невероятная. Игра выдалась очень насыщенной. «Зенит» со своей россыпью звезд – Эрвин Нгапет, Максим Михайлов, Цветан Соколов и многие другие – выполнял свою работу на классе. Но так просто в тот день все не закончилось. С каждым розыгрышем мы все увереннее набирали очки. После выигранной партии поймали кураж, и нас уже было не остановить. Вот так «Массейк» совершил прорыв года, а я записал свою фамилию в список самых результативных игроков встречи (15 очков в том матче, единственный из центральных блокирующих в топ-5 по количеству заработанных пунктов – XSPORT).

Обзор того фантастического матча:

Ранее вы называли Робертланди Симона (блокирующий чемпиона Италии «Любе Чивитановы» – XSPORT ) и Сречко Лисинаца (центр финалиста прошлогодней Лиги чемпионов «Трентино» – XSPORT) самыми захватывающими в вашем амплуа. Оба игрока принадлежат к «более атакующим» центрам, если позволите. Поэтому вопрос таков: какое очко самое приятное – заработанное на подаче, блоке или в атаке?

Чехол 1 в 1 на Петриче / Фото: Артем Лавренчук

Я встречался с многими высококлассными центральными блокирующими, но с Симоном пока еще не приходилось. Для меня он – лучший в своем амплуа. Мне при подаче в первую очередь нужно «сыграть головой» – подать так, чтобы выбить соперника из зоны комфорта. Эйс – это уже своего рода бонус. Блок – это правильно выбранное место в подходящей игровой ситуации. В атаке я благодарен связующему и принимающим – как игроки примут мяч, какой последует пас, так я и заработаю очко, использовав для этого все свои умения и навыки. Всегда себе повторяю: «За сильный удар два очка не дают». Каждый год в клубном сезоне или во время выступления за сборную ставлю себе только максимальные задачи – выиграть финальную игру. А если еще и удается завершить матч своим удачным действием – так это вообще бомба!

Эксклюзивное интервью со связующим сборной Украины Владиславом Диденко.