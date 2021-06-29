Заявка на чемпионство? Три игрока сборной Украины пополнили состав «Эпицентра»

«Подоляне» продолжают усиление к предстоящему сезону

Сборная Украины на Золотой Евролиге-2021 / Фото: cev.eu

Серебряный призер Суперлиги «Эпицентр» проводит масштабную трансферную компанию перед сезоном 2021-2022.



Новичками «Подолян» ранее стали экс-игроки «Баркома» либеро Горден Брова и доигровщик Евгений Кисилюк, а также связующий Сергей Евстратов и доигровщик Ален Дидович из «Житычей».

Новыми винтиками в коллективе Мариуша Сордила станет трио сборной Украины: диагональный Дмитрий Виецкий, который прошлый сезон провел в «АСК», а также центральные блокирующие чемпиона Украины Юрий Семенюк и Максим Дрозд, сообщает пресс-служба клуба. Также к составу команды из Городка присоединился Андрей Рогожин, который с «Юракадемией» завоевал бронзовые награды чемпионата Украины.

Напомним, что «Подоляне» в 1/32 Кубка Вызова предстоит встретиться со словацкой «Братиславой».