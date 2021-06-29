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Заявка на чемпионство? Три игрока сборной Украины пополнили состав «Эпицентра»

«Подоляне» продолжают усиление к предстоящему сезону
Волейбол
17:26
Заявка на чемпионство? Три игрока сборной Украины пополнили состав «Эпицентра»
Сборная Украины на Золотой Евролиге-2021 / Фото: cev.eu

Серебряный призер Суперлиги «Эпицентр» проводит масштабную трансферную компанию перед сезоном 2021-2022.

Новичками «Подолян» ранее стали экс-игроки «Баркома» либеро Горден Брова и доигровщик Евгений Кисилюк, а также связующий Сергей Евстратов и доигровщик Ален Дидович из «Житычей».

Новыми винтиками в коллективе Мариуша Сордила станет трио сборной Украины: диагональный Дмитрий Виецкий, который прошлый сезон провел в «АСК», а также центральные блокирующие чемпиона Украины Юрий Семенюк и Максим Дрозд, сообщает пресс-служба клуба. Также к составу команды из Городка присоединился Андрей Рогожин, который с «Юракадемией» завоевал бронзовые награды чемпионата Украины. 

Напомним, что «Подоляне» в 1/32 Кубка Вызова предстоит встретиться со словацкой «Братиславой».

Олег Шумейко-младший
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Теги

Эпицентр-Подоляне Барком-Кажаны сборная Украины (волейбол)

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