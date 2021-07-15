Женская сборная Украины на тренировочном сборе проведет два спарринга с чемпионками Золотой Евролиги-2021

Состав украинок пополнили Трушкина и либеро «Полесья»

Сборная Украины против команды Болгарии на Золотой Евролиге-2021 / Фото: cev.eu

Женская сборная Украины начала подготовку к чемпионату Европы-2021.



Украинки отправились на сбор в Болгарию, где проведут два контрольных матча с подопечными Ивана Петкова – триумфаторами Золотой Евролиги-2021, сообщает пресс-служба ФВУ.

Состав сборной Украины пополнили два игрока, которые в ходе Золотой Евролиги-2021 и отбора на Евроволей-2021 задействованы не были – центральная блокирующая Ирина Трушкина из «Тырговиште» (Румыния) и либеро Александра Кутнякова из «Полесья».

Расширенный состав сборной Украины:

Связующие: Дарья Великоконь, Елена Рудик, Ольга Скрипак

Угловые игроки: Екатерина Дудник, Юлия Бойко, Карина Денисова, Анна Харчинская, Богдана Анисова, Надежда Кодола

Центральные блокирующие: Диана Мелюшкина, Марина Мазенко, Виктория Даньчак, Юлия Герасимова, Ирина Трушкина

Либеро: Кристина Немцева, Анастасия Карасева, Александра Кутнякова

Напомним, что на еврофоруме сборная Украины будет играть в группе D.