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Женская сборная Украины на тренировочном сборе проведет два спарринга с чемпионками Золотой Евролиги-2021

Состав украинок пополнили Трушкина и либеро «Полесья»
Волейбол
08:15
Женская сборная Украины на тренировочном сборе проведет два спарринга с чемпионками Золотой Евролиги-2021
Сборная Украины против команды Болгарии на Золотой Евролиге-2021 / Фото: cev.eu

Женская сборная Украины начала подготовку к чемпионату Европы-2021.

Украинки отправились на сбор в Болгарию, где проведут два контрольных матча с подопечными Ивана Петковатриумфаторами Золотой Евролиги-2021, сообщает пресс-служба ФВУ.

Состав сборной Украины пополнили два игрока, которые в ходе Золотой Евролиги-2021 и отбора на Евроволей-2021 задействованы не были – центральная блокирующая Ирина Трушкина из «Тырговиште» (Румыния) и либеро Александра Кутнякова из «Полесья».

Расширенный состав сборной Украины:

Связующие: Дарья Великоконь, Елена Рудик, Ольга Скрипак

Угловые игроки: Екатерина Дудник, Юлия Бойко, Карина Денисова, Анна Харчинская, Богдана Анисова, Надежда Кодола

Центральные блокирующие: Диана Мелюшкина, Марина Мазенко, Виктория Даньчак, Юлия Герасимова, Ирина Трушкина

Либеро: Кристина Немцева, Анастасия Карасева, Александра Кутнякова

Напомним, что на еврофоруме сборная Украины будет играть в группе D.

Олег Шумейко-младший
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Теги

сборная Украины (волейбол) чемпионат Европы-2021 по волейболу

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