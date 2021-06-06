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Женская сборная Украины проиграла Словакии в матче за вторую строчку группы B

Украинки не смогли оправится после проигранного второго сета
Волейбол
6 июня 19:51
Женская сборная Украины проиграла Словакии в матче за вторую строчку группы B
Фото: cev.eu

Женская сборная Украины завершила выступление в Золотой Евролиге-2021. В последнем матче группы B украинки уступили команде Словакии 1:3.

Побеждает тот, кто меньше ошибается. Это правило до какого-то момента полностью иллюстрировало происходящее на площадке. В первом сете украинки допустили одну невынужденную ошибку при шести у словачек. Это позволило нашим волейболисткам повести в счете.

Во второй партии количество собственного брака сборной Украины немного увеличилось, но партию все равно можно было забирать. Но на балансе оказалось, что нервы у словачек покрепче – 30:28 в сете и 1:1 по партиям.

Проигрыш в затяжной партии сильно ударил по подопечным Владимира Орлова и в следующих двух сетах навязать борьбу не удалось. На доигровщицу Карин Палгутову и диагональную Роману Кришкову, которые набрали 24 и 25 очков соответственно, не удалось найти противодействия. А у нас лишь сумели перескочить на двузначную отметку набранных баллов – 10 пунктов от центральной блокирующей Марины Мазенко, Доигровщицы Юлии Бойко и диагональной Карины Денисовой.

Сборная Словакии обошла нас в турнирной таблице группы B и отомстила за поражение на тай-брейке в первом матче.

Золотая Евролига. Группа B

Болгария – 4 победы, 12 очков

Словакия – 1 победа, 4 очка

Украина – 1 победа, 2 очка

Сейчас мужская сборная Украины в рамках Золотой Евролиги также играет с командой Словакии.

Видео трансляция матча Украина – Словакия проходит на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua.

Олег Шумейко-младший
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Золотая Евролига сборная Украины (волейбол)

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