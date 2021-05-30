Женская сборная Украины упустила преимущество в первом сете и «всухую» проиграла Болгарии

После обидного первой партии подопечные Орлова не смогли вернуться в игру

Фото: cev.eu

Женская сборная Украины уступила Болгарии во втором матче Золотой Евролиги-2021.



В первой партии украинки вели по ходу партии 17:12, но на «балансе» проиграли представительницам Болгарии 26:28. После этого был подчистую отданный второй сет. В одной расстановке 4:2 превратились в 4:11, а затем Болгарии вновь совершила рывок в 6 очков (5:17).

В третьем сете болгаринки в середине сета захватили преимущество в 6 очков, которое до завершения партии они растратить не сумели. Подопечные Владимира Орлова сумели приблизиться в концовке на расстояние двух баллов, но на большее усилий наших волейболисток не хватило.

Как и в матче со Словакией, лучшим снайпером Украины стала центральная блокирующая Диана Мелюшкина, которая сделала 1 эйс, реализовала 5 атак из 12 и поставила 4 блока. В составе гостей самой результативной была доигровщица Мирослава Паскова с 20 очками.

Золотая Евролига-2021. Группа B

Украина – Болгария 0:3 (26:28, 13:25, 22:25)

На следующий неделе телеканал XSPORT и портал XSPORT.ua покажет игры второго тура женской Золотой Евролиги-2021, а также матчи первого тура мужской Золотой Европейской Лиги-2021.