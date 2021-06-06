Золотая Евролига. Мужчины. Украина – Словакия. Видео трансляция

Смотрите заключительный матч мужских сборных в Запорожье на XSPORT

Мужская сборная Украины уже вышла в «Финал четырех» Золотой Евролиги / Фото - Артем Лавренчук

В воскресенье, 6 июня, мужская сборная Украины по волейболу проведет матч заключительного, 4-го, тура Золотой Евролиги, в котором примет в Запорожье сборную Словакии.

Смотреть игру можно будет на телеканале и сайте XSPORT, а также в плеерах ниже в этой новости. Начало – в 19:25.

Плеер 1

Плеер 2

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