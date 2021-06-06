Золотая Евролига. Женщины. Словакия – Украина. Видео трансляция
Золотая Евролига. Мужчины. Украина – Словакия. Видео трансляция
Смотрите заключительный матч мужских сборных в Запорожье на XSPORT
6 июня 09:33
Мужская сборная Украины уже вышла в «Финал четырех» Золотой Евролиги / Фото - Артем Лавренчук
В воскресенье, 6 июня, мужская сборная Украины по волейболу проведет матч заключительного, 4-го, тура Золотой Евролиги, в котором примет в Запорожье сборную Словакии.
Смотреть игру можно будет на телеканале и сайте XSPORT, а также в плеерах ниже в этой новости. Начало – в 19:25.
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