Золотая Евролига. Женщины. Словакия – Украина. Видео трансляция

Смотрите матч женских сборных на XSPORT

В субботу женская сборная Украины уступила Болгарии / Фото - facebook.com/volleyballua

Женская сборная Украины по волейболу в воскресенье, 6 июня, в матче Золотой Евролиги сыграет против команды Словакии.

Смотреть игру можно будет на телеканале и сайте XSPORT, а также в плеерах ниже в этой новости. Начало – в 17:25.

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