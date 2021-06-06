Золотая Евролига. Сборная Украины проиграла Болгарии во втором матче
Золотая Евролига. Женщины. Словакия – Украина. Видео трансляция
Смотрите матч женских сборных на XSPORT
6 июня 09:25
В субботу женская сборная Украины уступила Болгарии / Фото - facebook.com/volleyballua
Женская сборная Украины по волейболу в воскресенье, 6 июня, в матче Золотой Евролиги сыграет против команды Словакии.
Смотреть игру можно будет на телеканале и сайте XSPORT, а также в плеерах ниже в этой новости. Начало – в 17:25.
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